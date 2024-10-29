İbrahim Hatipoğlu'ndan saldırıya kınama

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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, Beşiktaş derbisinden sonra A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yapılan saldırıyı yapanları ve buna sebep olanları kınadığını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında RAMS Park'ta oynan Galatasaray - Beşiktaş derbisi sonrası Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'ın basın mensuplarına yaptığı açıklamaların ardından statta Beşiktaş Başkanı Hasan Arat'ın koruması Sezgin Gülnar, A Spor muhabiri Emre Kaplan'a yumrukla saldırıda bulundu. Kaplan olayın ardından hastaneye kaldırıldı.

Galatasaraylı yöneticiler, Emre Kaplan'ı hastanede ziyaret etti. Daha sonra burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, "Öncelikle tüm basın mensubu kardeşlerimize ve Emre'ye geçmiş olsun diyorum. Hiç olmaması gereken şeyler oluyor maalesef. Bu kirli ellerin spordan bir an önce uzaklaştırılması gerekiyor. Hafta başından beri tansiyonu yükselten açıklamalarla, basın toplantısındaki söylemleriyle aslında ne kadar gerginlikten yana olduklarını göstermişlerdi. Çok üzücü bir durum. Sebebi anlaşılmayacak bir şekilde basın mensubuna fiili bir saldırıda bulunmak, yüzünde bir darbe ile dikiş atılacak bir seviyeye getirmek çok üzücü. Ben bu olayı yapanları, buna sebep olanları şiddetle kınıyorum. Tüm basın mensuplarına da geçmiş olsun diyorum. Olay bizim stadyumumuzda gerçekleştiği için kendimizi sorumlu hissediyoruz ama esas bu olayın takipçisi siz basın mensupları olmalısınız. Sadece spor basını değil tüm basın kamuoyu bu olayı şiddetle kınamalı ve takipçisi olmalı. Beşiktaşlı yöneticiler ile görüşmemiz olmadı. Gönül isterdi ki onlardan birilerinin de burada samimiyetle geçmiş olsun dileklerini iletmelerini beklerdim" şeklinde konuştu.

"Şahsın kim olduğu çok net"

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin çok net olduğunu ifade eden Hatipoğlu, "Şahsın kim olduğu çok net. Bence emniyet gerekli işlemleri yapacaktır. Bir an önce bu saldırıyı yapan kişilerin yargının önüne çıkarılması ve gerekli cezayı alması hepimizi rahatlatacaktır" dedi.

"Sanki başka bir maçı izlemiş gibi anlattılar"

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel ve Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'ın maçtan sonra basın mensuplarına yaptıkları açıklamaların sorulması üzerine İbrahim Hatipoğlu, "Sanki başka bir maçı izlemiş gibi anlattılar. Galatasaray sahasında iyi bir oyun, güzel bir skorla 2-1 kazandı. Tebrik etmeleri gereken bir maçtan sonra böyle açıklamaları yadırgadığımızı belirtmek istiyorum. Hakem iki taraf için de kötüydü. Bizim de penaltımız verilmedi. Çok net bir penaltımız verilmedi. Bu maçı hakeme bağlamak da ne kadar doğru? O da onların takdirine kalmış. Böyle bir saldırıda bulunmak aslında buraya ne kadar gergin geldiklerini ve ne kadar hoşgörüden uzak olduklarını gösteriyordu. Tıpkı hafta başından beri Yunus'un paylaşımıyla başlayan açıklamalarında olduğu gibi" diye cevap verdi. - İSTANBUL