İbrahim Üzülmez: Son 3 haftada karakterimizi göstererek alkışlanmak istiyoruz - Son Dakika
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İbrahim Üzülmez: Son 3 haftada karakterimizi göstererek alkışlanmak istiyoruz

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Antalyaspor deplasmanında aldıkları 3 puana ilişkin, 'Bizim için tamam mı, devam mı niteliğinde maçtı. Kazandığımız için mutluyuz. Son 3 hafta karakterimizi göstererek alkışlanmak istiyoruz' dedi.

06.05.2024 23:45  Güncelleme: 23:52
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- İbrahim Üzülmez: "Son 3 haftada karakterimizi göstererek alkışlanmak istiyoruz"

ANTALYA - Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Antalyaspor deplasmanında aldıkları 3 puana ilişkin, "Bizim için tamam mı, devam mı niteliğinde maçtı. Kazandığımız için mutluyuz. Son 3 hafta karakterimizi göstererek alkışlanmak istiyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Pendikspor, deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında maçı değerlendiren Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, 3 puanı aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Üzülmez, "İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık. Mutluyuz. Daha önce de bu mücadeleyi gösteriyorduk. Şansızlığımızdan kazanamadığımız maçlar vardı. Tamam mı, devam mı niteliğinde bir maçtı. Kolay değil Antalya deplasmanında önce 1-0 yenik başlayıp skoru 2-1'e getirmek. Biz pes etmeyen bir takımız. Üzüldüğümüz noktalardan birisi 33 puan yaptık ama 4-5 puan daha fazla alabilirdik. Bu maçta o direnci gösterdik. Bu maçta 23'e yakın pozisyonumuz var. 3 veya 4'ü bulabilirdik ama sonuna gitmede sıkıntı yaşıyoruz" dedi.

Sergen Yalçın'ın ikinci yarının başında 2 oyuncu değişikliği sonrası baskı hissettiklerini aktaran Üzülmez, "Sonuna kadar mücadele eden bir takımız. Ne olursa olsun karakterimizi bundan sonraki 3 haftada göstererek alkışlanmak istiyoruz. Son 3 mata bu yarışın içerisinde olacağız. Galibiyet moral oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İbrahim Üzülmez: Son 3 haftada karakterimizi göstererek alkışlanmak istiyoruz - Son Dakika

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