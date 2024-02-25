İbrahim Yattara'nın forma giydiği amatör maçta hakeme saldırı - Son Dakika
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Spor

İbrahim Yattara'nın forma giydiği amatör maçta hakeme saldırı

İbrahim Yattara\'nın forma giydiği amatör maçta hakeme saldırı

Trabzonspor'da uzun yıllar forma giyen Gineli futbolcu İbrahim Yattara'nın İmranlıspor'a transfer olduğu ilk maçta, rakip takım oyuncusunun sahayı geç terk etmesi nedeniyle çıkan tartışmada maçın hakemi Batuhan Bolat'a saldırı oldu. Hakem Bolat, saldırı sonucu müsabakayı tatil etti ve takım kaptanı Emre Uyanık gözaltına alındı.

25.02.2024 18:03  Güncelleme: 18:05
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Süper Lig'de uzun yıllar Trabzonspor forması giyen ve Sivas Süper Amatör Ligi ekiplerinden İmranlıspor'a transfer olan 43 yaşındaki Gineli futbolcu İbrahim Yattara'nın ilk kez forma giydiği amatör maç, bir futbolcunun hakeme yumruk atması nedeniyle tatil edildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Stadı'nda oynanan İmranlıspor-Cumhuriyet Üniversitesi Futbol Kulübü maçının 68. dakikasında Gineli futbolcu İbrahim Yattara oyuna girdi.

İbrahim Yattara'nın oyuna girmesinden 2 dakika sonra Cumhuriyet Üniversitesi Futbol Kulübü takım kaptanı Emre Uyanık maçın hakemi Batuhan Bolat'a rakip takım oyuncusunun sahayı geç terk etmesinden dolayı itirazda bulundu.

Karşılaşmanın hakemi Bolat, Uyanık'a kırmızı kart göstereceği sırada futbolcunun yumruklu saldırısına uğradı.

Bolat'ın yerde tekmelendiğini görerek olayı dahil olan yardımcı hakemler ile futbolcular arasında kısa süreli arbede yaşandı.

Sahaya giren polisler kavgayı ayırdı.

Müsabaka maçın hakemi Batuhan Bolat tarafından tatil edilirken, Cumhuriyet Üniversitesi Futbol Kulübü takım kaptanı Uyanık, polisler tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İbrahim Yattara'nın forma giydiği amatör maçta hakeme saldırı - Son Dakika

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