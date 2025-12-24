Bursaspor'a verilen 'Leyla Zana' cezasını İYİ Parti Milletvekili ödedi - Son Dakika
Bursaspor'a verilen 'Leyla Zana' cezasını İYİ Parti Milletvekili ödedi

24.12.2025 20:34
TFF, Somaspor-Bursaspor maçında Leyla Zana'ya yönelik hakaret içeren tezahüratlar nedeniyle Bursaspor'a 342 bin TL ceza verdi. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban cezanın tamamını kendi hesabından karşıladı. Gürban, ödemeye ilişkin dekontu sosyal medya hesabından paylaşarak kamuoyuna duyurdu.

Bursaspor, Somaspor ile deplasmanda oynanan TFF 2. Lig Kırmızı Grup karşılaşmasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği cezalarla karşı karşıya kaldı.

BURSASPOR'A 'LEYLA ZANA' CEZASI

Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,TFF 2. Lig'de oynanan Somaspor-Bursaspor mücadelesinde Bursasporlu taraftarlarların eski HDP milletvekili Leyla Zana'ya yönelik hakaret içeren tezahüratlara ceza uyguladı. Bu doğrultuda PDFK, Bursapor'a 342 bin TL'lik ceza kesti.

CEZAYI İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ÖDEDİ

İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Bursaspor-Somaspor maçında verilen bu 342 bin TL'lik cezanın tamamını ödedi. Gürban, ödemeye ilişkin dekontu sosyal medya hesabından paylaşarak kamuoyuna duyurdu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • murat salih başçı murat salih başçı:
    Leyla Zana nin karakterinin fitresi seni karakterli eder. kurban olsunlar Leyla Zana ya 208 190 Yanıtla
    Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Önce hangi milletten olduğunu dürüstçe söyle leylanın sonra söz destek vercem 89 60
  • Taner Toraman Taner Toraman:
    Helal olsun 179 179 Yanıtla
    Medeni yener Medeni yener:
    Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz 135 68
    Melik Boral Melik Boral:
    haram olsun 71 37
    Önder Düzce Önder Düzce:
    Para vermeye alışmişsınız siz namus nedir bilmezsizn 40 24
    Önder Düzce Önder Düzce:
    Memlekitimi kurtarı bir yetimemi baktı ne yaptı ne ulan daha düne kadar çocuk istismarı vardı mecliste madem o kadar erkek delikanlı onları paylaşsın yemiyormu 33 7
  • Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Helal olsun sana haine hain denir kimse değiştiremez 152 164 Yanıtla
    qpvf786zkb qpvf786zkb:
    hain kızına eşine yapsın ?? 16 21
  • Medeni yener Medeni yener:
    Bu nada amed taraftarı yapsın cezayı ben oderim 122 100 Yanıtla
    Şeyhedebali Şeyhedebali:
    Bende seni yapım öderim paranı 101 86
    Depechs Modes Depechs Modes:
    Senin a a kafa atarim medeni 21 25
    Önder Düzce Önder Düzce:
    Bunlar anlamaz medeni namus para ile satın alınıyor bunlarda boş ver her biji keyla 22 18
    768107 768107:
    biz senin........ anladin sen hakettin onun bunun .... 12 20
  • Erol Saglam Erol Saglam:
    madem öyle amedspor taraftarlarıda bursanın yaptığının aynısını misliyle yapsın çok bana yiğit var öderler hiç sıkıntı değil sana kim nasıl davranıyorsa aynı tarifeyi ona yapacaksın nokta 39 30 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bursaspor'a verilen 'Leyla Zana' cezasını İYİ Parti Milletvekili ödedi
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.