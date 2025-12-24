Bursaspor\'a verilen \'Leyla Zana\' cezasını İYİ Parti Milletvekili ödedi

Bursaspor, Somaspor ile deplasmanda oynanan TFF 2. Lig Kırmızı Grup karşılaşmasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun verdiği cezalarla karşı karşıya kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu,TFF 2. Lig'de oynanan Somaspor-Bursaspor mücadelesinde Bursasporlu taraftarlarların eski HDP milletvekili Leyla Zana'ya yönelik hakaret içeren tezahüratlara ceza uyguladı. Bu doğrultuda PDFK, Bursapor'a 342 bin TL'lik ceza kesti.
İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, Bursaspor-Somaspor maçında verilen bu 342 bin TL'lik cezanın tamamını ödedi. Gürban, ödemeye ilişkin dekontu sosyal medya hesabından paylaşarak kamuoyuna duyurdu.
