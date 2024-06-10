İç Anadolu Bölgesi Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Konya'da yapıldı

Spor

İç Anadolu Bölgesi Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası final yarışması Konya'nın Karapınar ilçesinde yapıldı.

Karapınar Göktepe'de gerçekleşen Hedef Şampiyonasında Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 37 yamaç paraşütü pilotu kıyasıya yarıştı. Şampiyonanın final yarışması, uçuş gösterileri ve pilotların sergilediği performanslar büyük ilgi gördü. Pilotlar gökyüzünde Türkiye ve Filistin bayrakları açtı. Karapınar Gençlik Merkezi tarafından çeşitli gösteriler yapıldı. Daha sonra yarışmalara geçilirken, yarışma sonunda takımlar klasmanında birinciliği İnönü Havacılık SK, İkinciliği Kardo SK, üçüncülüğü ise Anka Havacılık SK elde etti. Hedef yarışmasında ise birinciliği Oğuzhan Vuruşan, ikinciliği Ömer Faruk Karaoğlan üçüncülüğü ise Sedat Şişman elde etti. Dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. - KONYA