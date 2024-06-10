İç Anadolu Bölgesi Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Konya'da yapıldı - Son Dakika
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İç Anadolu Bölgesi Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Konya'da yapıldı

Karapınar ilçesinde gerçekleşen Hedef Şampiyonası'nda Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 37 yamaç paraşütü pilotu yarıştı. Şampiyonanın final yarışması büyük ilgi gördü ve pilotlar gökyüzünde Türkiye ve Filistin bayrakları açtı. İnönü Havacılık SK takımı birincilik elde ederken, Oğuzhan Vuruşan hedef yarışmasında birinci oldu.

10.06.2024 11:21
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İç Anadolu Bölgesi Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası final yarışması Konya'nın Karapınar ilçesinde yapıldı.

Karapınar Göktepe'de gerçekleşen Hedef Şampiyonasında Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 37 yamaç paraşütü pilotu kıyasıya yarıştı. Şampiyonanın final yarışması, uçuş gösterileri ve pilotların sergilediği performanslar büyük ilgi gördü. Pilotlar gökyüzünde Türkiye ve Filistin bayrakları açtı. Karapınar Gençlik Merkezi tarafından çeşitli gösteriler yapıldı. Daha sonra yarışmalara geçilirken, yarışma sonunda takımlar klasmanında birinciliği İnönü Havacılık SK, İkinciliği Kardo SK, üçüncülüğü ise Anka Havacılık SK elde etti. Hedef yarışmasında ise birinciliği Oğuzhan Vuruşan, ikinciliği Ömer Faruk Karaoğlan üçüncülüğü ise Sedat Şişman elde etti. Dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor İç Anadolu Bölgesi Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Konya'da yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İç Anadolu Bölgesi Türkiye Yamaç Paraşütü Hedef Şampiyonası Konya'da yapıldı - Son Dakika
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