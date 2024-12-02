Icardi Ameliyata Alındı

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Galatasaray Kulübü, Arjantinli golcü futbolcu Mauro Icardi'nin ülkesinde ameliyat edildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi, bugün Buenos Aires'teki Santorio Las Lomas Hastanesi'nde başarılı bir operasyon geçirmiştir. Rehabilitasyon süreci başlayan oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Tottenham maçında sakatlanan Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edilmişti.

Yıldız futbolcunun uzun süre sahalardan uzak kalması bekleniyor.