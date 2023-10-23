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Bayern Münih maçında oynayacak mı? Icardi'nin akıbeti belli oluyor - Son Dakika

Bayern Münih maçında oynayacak mı? Icardi'nin akıbeti belli oluyor

Son Güncelleme: 23.10.2023 11:08

Beşiktaş derbisi sonrası sakatlanan Mauro Icardi, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Bayern Münih maçına iğneyle çıkabilir. Tedavisi devam eden Arjantinli yıldızın forma giyememesi durumunda ise kritik maçta Barış Alper Yılmaz, ileri uçta görev yapacak.

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Mücadeleyi sekerek tamamlayan Mauro Icardi'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bayern Münih maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu.

İĞNEYLE MAÇA ÇIKABİLİR

Galatasaray'da Mauro Icardi, Bayern Münih maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Arjantinli golcü, yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik mücadeleye iğneyle çıkabilir.

ICARDI YOKSA BARIŞ ALPER VAR

Mauro Icardi'nin oynanamaması durumunda ise Okan Buruk'un B planı hazır. Deneyimli hoca, Arjantinli golcünün yerine Barış Alper Yılmaz'a formayı verecek.

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Son Dakika Spor Bayern Münih maçında oynayacak mı? Icardi'nin akıbeti belli oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayern Münih maçında oynayacak mı? Icardi'nin akıbeti belli oluyor - Son Dakika
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