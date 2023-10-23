Bayern Münih maçında oynayacak mı? Icardi'nin akıbeti belli oluyor

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yendi. Mücadeleyi sekerek tamamlayan Mauro Icardi'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Bayern Münih maçında oynayıp oynamayacağı merak konusu.
Galatasaray'da Mauro Icardi, Bayern Münih maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Arjantinli golcü, yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak kritik mücadeleye iğneyle çıkabilir.
Mauro Icardi'nin oynanamaması durumunda ise Okan Buruk'un B planı hazır. Deneyimli hoca, Arjantinli golcünün yerine Barış Alper Yılmaz'a formayı verecek.
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