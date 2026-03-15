Icardi\'den Galatasaray taraftarının sabrını sınayan hareket

15.03.2026 13:11  Güncelleme: 13:16
Galatasaray'ın 3-0'lık RAMS Başakşehir galibiyetinin ardından Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin kutlamalara katılmayıp stattan hızla ayrıldığı görüntüler gündem oldu. Icardi, maç sonu kutlamalarında yer almadı ve stattan ilk ayrılan isim oldu. Daha önce de Liverpool'u 1-0 mağlup ettikleri Şampiyonlar Ligi maçının ardından stattan ilk ayrılan isim olmuştu.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, RAMS Başakşehir maçının ardından sergilediği tavırla sosyal medyada yeniden gündem oldu. Deneyimli futbolcunun maç sonu kutlamalarına katılmaması dikkat çekti.

MAÇA YEDEK BAŞLADI

Süper Lig'de oynanan Başakşehir karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Mauro Icardi, 75. dakikada Victor Osimhen'in yerine oyuna dahil oldu. Arjantinli forvet sahada kaldığı sürede yalnızca bir kez topla buluştu.

KUTLAMALARDA YER ALMADI

Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcuların galibiyet sevincine katılan görüntüleri paylaşılırken, Icardi'nin bu kutlamalarda yer almaması dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu ne maç sonu üçlüsünde ne de kulübün paylaştığı soyunma odası görüntülerinde yer aldı.

STATTTAN İLK AYRILAN İSİM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Mauro Icardi'nin 3-0'lık galibiyetin ardından stat koridorunu hızlı adımlarla geçerek stattan ayrıldığı görüldü. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Arjantinli yıldız daha önce de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından staddan ilk ayrılan isim olmuştu. O dönemde Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ile görülen bir duruşması nedeniyle hızlı şekilde İtalya'ya gittiği ortaya çıkmıştı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ATA REİSS ATA REİSS:
    icardi iyi hoşsun ama kimse gs den büyük değil profosyonellikten uzaklaştın iyice bunun sende farkındasın 13 0 Yanıtla
  • Halil ibrahim Can Halil ibrahim Can:
    adam sonuna kadar haklı 2 10 Yanıtla
  • Metin Gürlek Metin Gürlek:
    come to fenerbahçe... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Bolat: Kapıkule’nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız Bakan Bolat: Kapıkule'nin kuzeyinde yeni bir gümrük kapısı daha açacağız
HAKMAR’ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı çıkarıldı
Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti Oyuncu Canberk Uçucu hayatını kaybetti
İsrail, Lübnan’da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti İsrail, Lübnan'da sağlık merkezlerini vurdu: En az 14 sağlık çalışanı hayatını kaybetti
Savaşta 15. gün İran’ın Hark Adası vuruldu, ABD’nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi Savaşta 15. gün! İran'ın Hark Adası vuruldu, ABD'nin ise 5 yakıt ikmal uçağı kullanılmaz hale geldi
İşte Hark Adası’nın vurulduğu anlar Üst üste tam 15 patlama İşte Hark Adası'nın vurulduğu anlar! Üst üste tam 15 patlama
İstanbul’da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı İstanbul'da 3 katlı binada yangın çıktı: 1 ölü, 7 yaralı

14:09
“Battı“ denilen Acun Ilıcalı’dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
"Battı" denilen Acun Ilıcalı'dan bu sözleri ilk kez duyacaksınız: Maddi sıkıntı çekiyoruz
14:05
Yılın aşkı ortaya çıktı İşte Berke Özer’in gönlünü kaptırdığı güzel
Yılın aşkı ortaya çıktı! İşte Berke Özer'in gönlünü kaptırdığı güzel
13:45
Laricani: 11 Eylül’e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
Laricani: 11 Eylül'e benzer bir olay sahneleyip suçu bize atmayı planlıyorlar
13:29
İsrail’e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
İsrail'e düşen İran füzesi ortalığı cehenneme çevirdi
13:25
İran, ABD’nin dev bankasını böyle vurdu
İran, ABD'nin dev bankasını böyle vurdu
13:09
Çin’den gövde gösterisi J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
Çin'den gövde gösterisi! J-16 savaş uçakları hedefleri yerle bir etti
12:39
Netanyahu öldü mü İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
Netanyahu öldü mü? İsrailli gazetecinin sildiği video tartışmaları daha da alevlendirdi
