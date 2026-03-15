Icardi\'den Galatasaray taraftarının sabrını sınayan hareket

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, RAMS Başakşehir maçının ardından sergilediği tavırla sosyal medyada yeniden gündem oldu. Deneyimli futbolcunun maç sonu kutlamalarına katılmaması dikkat çekti.

MAÇA YEDEK BAŞLADI

Süper Lig'de oynanan Başakşehir karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan Mauro Icardi, 75. dakikada Victor Osimhen'in yerine oyuna dahil oldu. Arjantinli forvet sahada kaldığı sürede yalnızca bir kez topla buluştu.

KUTLAMALARDA YER ALMADI

Karşılaşmanın ardından Galatasaraylı futbolcuların galibiyet sevincine katılan görüntüleri paylaşılırken, Icardi'nin bu kutlamalarda yer almaması dikkat çekti. Tecrübeli oyuncu ne maç sonu üçlüsünde ne de kulübün paylaştığı soyunma odası görüntülerinde yer aldı.

STATTTAN İLK AYRILAN İSİM OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Mauro Icardi'nin 3-0'lık galibiyetin ardından stat koridorunu hızlı adımlarla geçerek stattan ayrıldığı görüldü. Bu görüntüler kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

Arjantinli yıldız daha önce de Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından staddan ilk ayrılan isim olmuştu. O dönemde Icardi'nin eski eşi Wanda Nara ile görülen bir duruşması nedeniyle hızlı şekilde İtalya'ya gittiği ortaya çıkmıştı.