Topla buluşması yetiyor! Icardi\'den harika dokunuş

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Galatasaray deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmanın gol perdesini yıldız futbolcu Icardi açtı.
Maça baskılı başlayan Galatasaray'da yıldız futbolcu Mauro Icardi sahneye çıktı. Arjantinli yıldız, tek dokunuşuyla topu ağlara yolladı.
22'inci dakikada Bakasetas'ın orta alanda kaptırdığı topta Kerem topla buluştu ara pasında Icardi karşı karşıya aşırtma vuruşla golü kaydetti.
İşte golün gelişimi;
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