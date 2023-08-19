Topla buluşması yetiyor! Icardi'den harika dokunuş - Son Dakika

Topla buluşması yetiyor! Icardi'den harika dokunuş

Topla buluşması yetiyor! Icardi\'den harika dokunuş
Son Güncelleme: 19.08.2023 22:52

Süper Lig'in 2'inci haftasında son şampiyon Galatasaray'ın sahasında Trabzonspor'la kozlarını paylaştığı maçın 22'inci dakikasında Mauro Icardi harika bir dokunuşla topu ağlara yolladı.

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor, Galatasaray deplasmanına konuk oldu. Karşılaşmanın gol perdesini yıldız futbolcu Icardi açtı.

ICARDI'DEN HARİKA DOKUNUŞ

Maça baskılı başlayan Galatasaray'da yıldız futbolcu Mauro Icardi sahneye çıktı. Arjantinli yıldız, tek dokunuşuyla topu ağlara yolladı.

ASİST KEREM'DEN

22'inci dakikada Bakasetas'ın orta alanda kaptırdığı topta Kerem topla buluştu ara pasında Icardi karşı karşıya aşırtma vuruşla golü kaydetti.

İşte golün gelişimi;

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Topla buluşması yetiyor! Icardi'den Uğurcan'ı çaresiz bırakacak dokunuş
Topla buluşması yetiyor! Icardi'den Uğurcan'ı çaresiz bırakacak dokunuş

Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Topla buluşması yetiyor! Icardi'den harika dokunuş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Topla buluşması yetiyor! Icardi'den harika dokunuş - Son Dakika
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