Icardi, Galatasaray'da kalacak mı? Şampiyonluk sonrası taraftarı endişeye sürükleyen cevap - Son Dakika
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Icardi, Galatasaray'da kalacak mı? Şampiyonluk sonrası taraftarı endişeye sürükleyen cevap

30.05.2023 23:43

Aslan'ın sezon başında PSG'den kiraladığı Mauro Icardi, şampiyonluk sonrası geleceğiyle ilgili konuştu. Arjantinli forvet, "Tatile gideceğim. Galatasaray'ı çok seviyorum ama ben başka bir takımın futbolcusuyum. Konuşulması gereken çok şey var" açıklamasını yaptı.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 3 sezon aradan sonra şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Ankaragücü'nü 4-1 mağlup eden Galatasaray, 2023-23 sezonunun bitimine iki hafta kala şmpiyonluğunu ilan etti.

SEZONUN YILDIZI ICARDI

Aslan'da bu sezon 23 lig maçında 21 gol atan ve 4 asist üreten Mauro Icardi, şampiyonluğun belki de en önemli parçası oldu. Sezon başında PSG'den kiralanan Arjantinli forvet, maç sonunda geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Icardi, Galatasaray'da kalacak mı? Şampiyonluk sonrası taraftarı endişeye sürükleyen mesaj

"KONTRATIM VAR"

Icardi maç sonu takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili yöneltilen soruya, "Fenerbahçe Fenerbahçe derbisini kazanmamız gerekiyor. Ondan sonra tatile gideceğim. PSG'de kontratım var, onlarla görüşülmesi gerekiyor. Galatasaray'ı çok seviyorum ama konuşulması gereken birçok şey var." diyerek açıklamalarını tamamladı. Buraya adım attığım andan itibaren amacım şampiyon olmaktı ve olduk. Amacımız şampiyonluktu ve sonunda buna ulaştık. Benim için çok özel bir yıldı. Bana çok güvendiler, benimle ilgilendiler. Çok özel ve güzel bir sezon oldu" açıklamasını yaptı.

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