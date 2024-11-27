Icardi'nin Ameliyat Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Icardi'nin Ameliyat Tarihi Belli Oldu

Galatasaray doktoru Yener İnce, Icardi'nin pazartesi günü Arjantin'de ameliyat olacağını açıkladı.

27.11.2024 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce, Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin pazartesi günü Arjantin'de ameliyat olacağını açıkladı.

Galatasaray Futbol A Takımı Doktoru Yener İnce, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda oynayacakları AZ Alkmaar maçı öncesinde İstanbul Havalimanı'nda sakat futbolcuların durumlarıyla ilgili basın mensuplara açıklamalarda bulundu.

Tottenham mücadelesinde yaşadığı sakatlık dolayısıyla sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin ameliyat tarihi ve yerinin belli olduğunu söyleyen İnce, "Mauro'nun sakatlığının olduğu ilk günden itibaren bir planlama var. Bu planlama içerisinde yaklaşık 2.5-3. haftalık periyodu ön hazırlıkla geçecekti, o periyodu tamamladık. Daha sonra ameliyat için karar verecektik. Mauro'nun hem sosyal açıdan hem de ailesel sebeplerle Arjantin'de olduğunu biliyorsunuz. Hazırlık sürecini de orada geçirdik. İleriki dönemde rehabilitasyon aşamasında aksaklıklar yaşamamak adına ameliyatın orada yapılmasına karar verdik. Ameliyat pazartesi günü orada gerçekleşecek. Dün, bugün görüşmelerimizi tamamladık. Pazartesi günü ameliyatı yapılacak. Galatasaray Kulübü elindeki imkanlar doğrultusunda her zaman en iyisi yapma çabasında. Mauro'ya isterse İstanbul'da, isterse dünyanın herhangi bir yerinde, nerede isterse bu ameliyatı yapabileceğimizi söylemiştik. Kendisi de son derece uyumlu. Bizim burada olmak istedi ancak hem ailesel sebepler hem de içinde bulunduğumuz sosyal süreçte Mauro'nun rehabilitasyon sürecini Arjantin'de geçirmesine karar verdik. Orada yaz sezonunda. Daha da rahat olacaktır. O yüzden bu rehabilitasyon aksamaması adına ameliyatı orada gerçekleşmesine karar verdik" diye konuştu.

Yener İnce, Ismail Jakobs ve Kaan Ayhan'ın da tedavilerinin devam ettiğini belirterek, "Jakobs maçta bizimle olacak. Kaan'ın tedavisi burada devam edecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Mauro Icardi, Galatasaray, Yaralanma, istanbul, Arjantin, Ameliyat, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi'nin Ameliyat Tarihi Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:04 RTÜK’ün Arka Sokaklar cezasına Şevket Çoruh’tan yorum: Gurur duyarım RTÜK'ün Arka Sokaklar cezasına Şevket Çoruh'tan yorum: Gurur duyarım
16:01 RTÜK’ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza RTÜK'ten yayıncılık ilkelerini ihlal eden 4 diziye ceza
15:08 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti
14:02 Amca Salim Güran, Narin’in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış Amca Salim Güran, Narin'in cesedinin bulunduğu yerde 8 dakika kalmış
13:35 Erdoğan’dan “Bahçeli’nin ’İmralı ile DEM görüşsün’ çağrısına ne diyorsunuz“ sorusuna tek kelimelik yanıt Erdoğan'dan "Bahçeli'nin 'İmralı ile DEM görüşsün' çağrısına ne diyorsunuz?" sorusuna tek kelimelik yanıt
06:58 Bitlis’te 4.3 büyüklüğünde deprem Bitlis'te 4.3 büyüklüğünde deprem
01:32 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti 4 pazarcı bir müşteriyi terazi kefesi ve fırça sopası ile darp etti
01:27 Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi Kar yağışı nedeniyle 9 ilde okullar tatil edildi
00:51 Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü “Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın“ Hakkındaki ev hapsi kararı kaldırılan Serdar Ortaç geri döndü! "Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"
23:37 Deva Parti’li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu Deva Parti'li Ekmen, kadını ve aileyi yok sayan kadın başkana tepkisiz kalmadı: Hangi siyasi anlayış bu?
23:11 Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak Kenan Karaman, Süper Lig devine imza atacak
22:43 Lübnan Başbakanı’ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın Lübnan Başbakanı'ndan ateşkes sonrası kritik çağrı: Derhal uygulayın
22:19 Ahmet Çakar’dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar Ahmet Çakar'dan Türk hakemliğini bitirecek iddia: Maçları manipüle etmek zorunda kaldılar
22:16 BAE’de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye’de Yakalandı BAE'de Öldürülen İsrailli Hahamın Katilleri Türkiye'de Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 17:34:24. #1.12#
SON DAKİKA: Icardi'nin Ameliyat Tarihi Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.