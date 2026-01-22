Milyonların içine kurt düşüren paylaşım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Milyonların içine kurt düşüren paylaşım

Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
22.01.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino'nun sosyal medya hesabından yaptığı İstanbul paylaşımı dikkat çekti. Pino'nun kum saatli paylaşımı, transfer ve sözleşme sürecine dair önemli bir ipucu olarak yorumlandı.

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken, menajeri Elio Pino'nun yaptığı paylaşım sarı-kırmızılı camiada dikkat çekti.

ATLETICO MADRID MAÇINDA SÜRE ALMADI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Mauro Icardi, teknik heyetin tercihiyle forma şansı bulamadı. Bu durum, yıldız futbolcunun durumu hakkındaki soru işaretlerini artırdı.

MENAJERDEN İSTANBUL MESAJI

Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a geldiğini duyurdu. Pino'nun paylaşımında yer verdiği kum saati emojisi, transfer ve sözleşme sürecine dair dikkat çekici bir mesaj olarak yorumlandı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 resmi maçta görev alan Mauro Icardi, 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Sosyal Medya, Mauro Icardi, Galatasaray, İstanbul, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milyonların içine kurt düşüren paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 24Erzincan 24Erzincan:
    İcardinin oynayacağı maç değildi atletiko isminin hakkını veren bir takım, belki son 10 dakika girip Ereninin atamadığı pozisyonu gole çevirebilirdi. 2 0 Yanıtla
  • Yusuf Çakmak Yusuf Çakmak:
    maryo kasımpaşada 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti Sanatçı Emrah Erdem Gedik şüpheli şekilde hayatını kaybetti
87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı Yaptığı şeytanın aklına gelmez 87 yaşındaki kadın devleti 15 milyon TL zarara uğrattı! Yaptığı şeytanın aklına gelmez
Kartalkaya’da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy’a sert sözler Kartalkaya'da 8 yakınını kaybeden avukattan Turizm Bakanı Ersoy'a sert sözler
Tedesco’dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama Tedesco'dan ülkenin konuştuğu görüntü hakkında ilk açıklama
Kar yağdı ama rahatlatmadı Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo Kar yağdı ama rahatlatmadı! Uzman isimden İstanbul için korkutan tablo
Genç kızların erkek kavgası: 60’tan fazla tokat yedi Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

12:03
Özlem Zengin’in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
Özlem Zengin'in emekli maaşlarıyla ilgili sözleri gündem oldu
12:03
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
Rıdvan Dilmen Galatasaray için kötü haberi verdi: Şansı kalmadı
11:23
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık kumar masasında
11:07
Bilal Erdoğan’a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz
Bilal Erdoğan'a ilk kez açıkça soruldu: Babanızın yerine geçecek misiniz?
10:27
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore’den gelen görüntüye bakın
Böyle bir şey ilk kez servis edildi: Kuzey Kore'den gelen görüntüye bakın
10:26
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 12:41:32. #7.11#
SON DAKİKA: Milyonların içine kurt düşüren paylaşım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.