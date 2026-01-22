Milyonların içine kurt düşüren paylaşım

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini korurken, menajeri Elio Pino'nun yaptığı paylaşım sarı-kırmızılı camiada dikkat çekti.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Mauro Icardi, teknik heyetin tercihiyle forma şansı bulamadı. Bu durum, yıldız futbolcunun durumu hakkındaki soru işaretlerini artırdı.
Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'a geldiğini duyurdu. Pino'nun paylaşımında yer verdiği kum saati emojisi, transfer ve sözleşme sürecine dair dikkat çekici bir mesaj olarak yorumlandı. Bu sezon Galatasaray formasıyla 27 resmi maçta görev alan Mauro Icardi, 10 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.
