Icardi'nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek - Son Dakika
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Icardi'nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek

Icardi\'nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek

Jose Mourinho'nun Galatasaray ve Okan Buruk hakkındaki eleştirilerine Icardi'den sert yanıt geldi. Mourinho'nun ''Rakip takım hocası Okan Buruk, 4 metre saha içine giriyor kart görmüyor'' ifadelerine karşı konuşan Icardi, ''Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi ülke için kötü oldu. Mourinho'nun büyük takımlarda çalışırken bu tarz açıklamalar yaptığını hatırlamıyorum'' dedi.

14.08.2024 11:29
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Jose Mourinho, Lille maçı öncesindeki basın toplantısında Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'u eleştirmiş ve Galatasaray'ı hedef almıştı. 'Rakip takım hocası Okan Buruk, 4 metre saha içine giriyor kart görmüyor, bir futbolcuları rakibe yumruk atıyor kart görmüyor' ifadelerini kullanmıştı. O yoruma Galatasaray'ın süperstarı Icardi'den yanıt geldi!

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Lille'e elenmesinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dün yaptığı paylaşım hakkında da konuşan Icardi, Mourinho'nun Okan Buruk'a söylediği sözler hakkında ağır ifadeler kullanırken Fenerbahçe'yi büyük takım olmamakla itham etti.

"BÜYÜK TAKIMLARDA BÖYLE YAPMAZDI"

"Fenerbahçe'nin, Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi onlar için kötü oldu. Her takım Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek ister. Mourinho'nun sosyal medya paylaşımlarım hakkında konuşması garip. Biz her zaman sahada mücadele ettik ve 2 sene üst üste şampiyon olduk. Bu tarz şeyler rakibi rahatsız ediyor olabilir. Mourinho gibi bir hocanın bu tarz konular hakkında konuşması ilginç. Büyük takımlarda çalışırken bu tarz açıklamalar yaptığını hatırlamıyorum."

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe'nin deneyimli antrenörü Jose Mourinho, Lille maçı öncesindeki basın toplantısında Galatasaray teknik direktörü Okam Buruk'u eleştirmiş ve Galatasaray'ı hedef almıştı. 'Rakip takım hocası Okan Buruk, 4 metre saha içine giriyor kart görmüyor, bir futbolcuları rakibe yumruk atıyor kart görmüyor" demişti.

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Son Dakika Spor Icardi'nin Mourinho üzerinden verdiği mesaj Fenerbahçelileri küplere bindirecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Ali Arat: tespit dogru. 27 3 Yanıtla
  • Çelikk: İcardi Verdi cevabını bundan sonra Fenerbahçe düşünsün 24 3 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: Aynen öyle Feneri baya küçümsedi basın önünde Ali Koç ne yarattı görsün şimdi.. Mourinhonunda dengesini bozdu Fenerlilerinde dengesini bozdu. 21 3 Yanıtla
  • Muammer Gökçetin: Sen Lille takımı ile çok önemli bir maça çıkıyorsun, basın toplantısında GS ve Okan Buruk hakkında konuşuyorsun. Ne alaka. Ama adamın kafasında GS var. Tabi böyle olunca da elenmen normal. ÇOK BÜYÜKSÜN GS?? 17 3 Yanıtla
  • Özgür Çelik: 5. yıldız loading... 13 2 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin: Ali koç oyalıyo fener taraftarıda yiyo işte başarı yok bişey yok kafa rahat 9 2 Yanıtla
  • Kemal ÇALIŞIR: Adam doğruyu söylemiş 9 1 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen: Böyle elenmek falan değil de kendini nimetden sayarak her ağzı olanın konuşması can sıkıcı.. Güzel bir atasözü vardır ya Gülme komşuna gelir başına.. Tabi biz Sizler gibi komşumuzun sürekli kötülüğünü istemeyiz bize yakışmaz herkes kendine yakışanı yapar. 3 2 Yanıtla

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