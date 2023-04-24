Valencia'dan fark yiyen Icardi'den Süper Lig'e damga vuran istatistik - Son Dakika
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Valencia'dan fark yiyen Icardi'den Süper Lig'e damga vuran istatistik

24.04.2023 17:25

Mauro Icardi, Karagümrük maçında kaçırdığı penaltı ile bu sezon ligde kullandığı 7 penaltının sadece 4'ünden yararlanabildi. Bu başarı oranıyla Arjantinli yıldız, ligin en düşük penaltı atma başarısına sahip futbolcusu olarak kayıtlara geçti. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldız santraforu Valencia ise sadece bir penaltıyı gole çeviremedi.

Süper Lig'de Galatasaray'ın sahasında Karagümrük'le 3-3 berabere kaldığı maçta penaltı kaçıran Icardi beyaz noktada en çok sıkıntı yaşayan isim oldu. Performansıyla konuşulan Arjantinli yıldız, kendi adına kötü bir alanda zirveye yerleşti.

Valencia'dan fark yedi! Icardi'den lige damga vuran istatistik

VALENCİA FARK ATTI

Süper Lig'de 16 penaltı kazanan Fenerbahçe, 14 tanesini gole çevirdi. Bunlardan 13'ünü ise Enner Valencia filelere yollarken Ekvadorlu oyuncu sadece Beşiktaş maçındaki atışı kaçırdı.

Valencia'dan fark yedi! Icardi'den lige damga vuran istatistik

ZİRVEDE ICARDI VAR

Sarı-kırmızılılar bu sezon 10 kez penaltı kazandı. Kaçan 4 atışın 3'ü ise Icardi'nin ayağından çıktı. Deneyimli golcü bu anlamda ligde en çok penaltı kaçıran isim oldu.

YORUMLAR (2)
  • Ugur Soylemez: Ya yemişim valenciayi ya icardinin attığı goller 30 puan aldırdı Valencia ne yapmış hangi ciddi maçı çevirmiş fasafiso karşılaştırmam bile Cevap Yaz 14 1 Yayından Kaldır
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Enner Valencia, Mauro Icardi, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Valencia'dan fark yiyen Icardi'den Süper Lig'e damga vuran istatistik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Valencia'dan fark yiyen Icardi'den Süper Lig'e damga vuran istatistik - Son Dakika
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