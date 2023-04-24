Süper Lig'de Galatasaray'ın sahasında Karagümrük'le 3-3 berabere kaldığı maçta penaltı kaçıran Icardi beyaz noktada en çok sıkıntı yaşayan isim oldu. Performansıyla konuşulan Arjantinli yıldız, kendi adına kötü bir alanda zirveye yerleşti.
Süper Lig'de 16 penaltı kazanan Fenerbahçe, 14 tanesini gole çevirdi. Bunlardan 13'ünü ise Enner Valencia filelere yollarken Ekvadorlu oyuncu sadece Beşiktaş maçındaki atışı kaçırdı.
Sarı-kırmızılılar bu sezon 10 kez penaltı kazandı. Kaçan 4 atışın 3'ü ise Icardi'nin ayağından çıktı. Deneyimli golcü bu anlamda ligde en çok penaltı kaçıran isim oldu.
Son Dakika › Spor › Valencia'dan fark yiyen Icardi'den Süper Lig'e damga vuran istatistik - Son Dakika