Icardi ve China Suarez arasında kriz! Arjantin\'de bırakıp Türkiye\'ye geldi

Galatasaray forması giyen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi'nin özel hayatıyla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

ŞİDDETLİ TARTIŞMA YAŞADILAR

El Esquiu'de yer alan habere göre; Mauro Icardi, bir süredir beraber olduğu kız arkadaşı China Suarez ile birlikte şiddetli bir tartışma içine girdi. İkilinin sert bir sözlü tartışma yaşadığı belirtilirken, Icardi ve China Suarez'in daha önce birlikte Türkiye'de yaşamak için plan yaptıkları aktarıldı.

SUAREZ'İ ARJANTİN'DE BIRAKTI

Ancak ikili arasında geçen olay sonrası ise Icardi'nin Türkiye'ye doğru tek başına yola çıktığı, Suarez'in Arjantin'de kaldığı ifade edildi. Öte yandan Icardi ile China Suarez arasındaki kavganın ardından çiftin geleceğinin belirsiz olduğu ifade edildi.