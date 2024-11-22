Icardi ve Wanda Nara'dan peş peşe paylaşımlar! Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor? - Son Dakika
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Spor

Icardi ve Wanda Nara'dan peş peşe paylaşımlar! Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor?

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Ünlü futbolcu Mauro Icardi ve eşi Wanda Nara arasında sosyal medya üzerinden yaşanan aşk kaosu gündem oldu. Icardi'nin, Latin Amerika'nın sevilen sanatçılarından Greeicy Rendon ile fotoğraf paylaşması sonrasında Wanda Nara'nın adeta çıldırdığı ve defalarca Icardi'yi aradığı belirtildi. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, Icardi'nin Nara ile herhangi bir iletişime geçmek istemediği için arama ve mesajlarına geri dönmediği kaydedildi.

22.11.2024 13:11  Güncelleme: 13:21
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Yılın aşk kaosu Icardi ve Wanda Nara arasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Dün konsere giden ardından paylaşım yapan Icardi, Wanda Nara'yı adeta çıldırttı.

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi ile boşanma aşamasında olduğu eşi Wanda Nara arasındaki kriz devam ediyor. Kendisine şiddet uyguladığını iddia eden eşinin Arjantin'deki evlerine gelerek rahat tavırlar sergilediğini gösteren bir video paylaşan futbolcu, Arjantin basınına yaptığı açıklamada, "Hikâyeleri kaydedebilmeniz için buraya bırakıyorum, sosyal medyamda bu kadar saçmalık kalmasın diye sonra siliyorum" demişti.

DEFALARCA ICARDI'Yİ ARADI

Arjantin'de olan ünlü futbolcudan yeni hamle geldi. Greeicy isimli Kolombiyalı şarkıcının konserine giden Icardi o anları Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımı gören Wanda Nara'nın ise adeta çıldırdığı ve defalarca Icardi'yi aradığı öğrenildi. Greeicy de Icardi'nin paylaşımını kendi Instagram hesabına ekledi. Daha sonra Icardi'nin kuliste, Greeicy ile sohbet ettiği öğrenildi.

İşte Icardi'nin o paylaşımı;

Wanda Nara Icardi'nin paylaşımını görünce hemen telefona sarıldı
Icardi ve Wanda Nara\'dan peş peşe paylaşımlar! Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor?

Latin Amerika, Mauro Icardi, Sosyal Medya, Galatasaray, Wanda Nara, Arjantin, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Icardi ve Wanda Nara'dan peş peşe paylaşımlar! Sosyal medya yıkıldı: Yeni aşk mı doğuyor? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • mehmet Göçer:
    ülkece işi gücü bıraktık icardi ile wandayi konusuyoruz 61 1 Yanıtla
  • Ali :
    Nekadar meraklisiniz be! baska haber mi yokda bunlari haber yapiyorsunuz. Medya yüzünden bu hale geldik. Yetrr artik sacma sapan haber yapmayi birakin 21 1 Yanıtla
  • Ahmet han SAÇAK:
    ikisininde ag habere bak 17 1 Yanıtla
  • Erkan Cinar:
    Valla yeter Arjantin’de bu kadar haber olmadı vall yeter ya 10 1 Yanıtla
  • Metin Çeki:
    Ne kadar ahlaksız varsa hep gs de 3 4 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    icardi sizin olsun, wanda benim 4 1 Yanıtla
  • Adem GS:
    Sabriye yi değişme vakti geldi icardi..wandayi sutla o sirtlanla takılsın. 1 2 Yanıtla
  • Erdal Demir:
    Tam da bizde bunun merakı içindeydik! Haber değeri taşımayan saçma sapan haberler dışında,bunları görmekten midemiz bulandı artık… 1 0 Yanıtla
  • Okay Örüm:
    bize ne mk 0 0 Yanıtla
  • Yusuf Aslan:
    şu yönetici arkadaşa sesleniyorum da senin ahlak seviyen düzgün mü kardeşim bu nedir ya her gün kardi'nin de vandanın da harbi sizin ahlak seviyenizden şüphe ediyorum 0 0 Yanıtla
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