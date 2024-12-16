Icardi, Wanda Nara'ya İstanbul'da dava açtı - Son Dakika
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Spor

Icardi, Wanda Nara'ya İstanbul'da dava açtı

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Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, boşanma sürecinde olan eşi Wanda Nara'ya karşı İstanbul'da velayet davası açtı. Icardi, iki kızı Francesca ve Isabella'nın anneleri ile sağlıklı bir yaşam sürdüremeyeceğini belirtti ve velayetini almak için harekete geçti.

16.12.2024 17:33
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Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, iki kızının velayetini almak için boşanma aşamasındaki eşi Wanda Nara'ya İstanbul'da dava açtı.

DAVA ETTİ

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; olaylı bir boşanma süreci geçiren ikiliden Icardi, kızlarının velayetini almak için harekete geçti. Yıldız futbolcu, kızları Francesca ve Isabella'nın velayetini almak için İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

HAZİRAN 2025'TE GÖRÜLECEK

Mauro Icardi, kızlarının anneleri ile sağlıklı bir hayat geçiremeyeceğini ve çalkantılı bir hayata sahip olan Wanda Nara'nın kızlarına bakmasının mümkün olamayacağını belirtti. Velayet davası İstanbul Adliyesi'ndeki Aile Mahkemesi'nde 24 Haziran 2025'te görülecek.

Icardi, Wanda Nara\'ya İstanbul\'da dava açtı

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Son Dakika Spor Icardi, Wanda Nara'ya İstanbul'da dava açtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Talat Yelbuz:
    CELİKK SEN KENDI KUSLARINDAKI OLAYLARA KAFA YOR HADI PIRTTT 5 4 Yanıtla
  • Çelikk:
    Kaşar Ve Boynuzlu Para Lazım 5 3 Yanıtla
  • Murat Türk:
    Hayatta her şey bitti bu dangoloz icardi ile wanda olayı bir türlü birmek bilmedi yeter gınaya geldim yeterrrr???? 5 2 Yanıtla
  • Tony Montana:
    KAVAT VE MOTOR GINA GELDİ 4 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Talat Yelbuzzz hırlama pustt 2 1 Yanıtla
  • Tuci:
    sıktı artık yeter son dakkada görmek istemiyorum bu ismi 3 0 Yanıtla
  • erkan zengin:
    icardi süsme kavat 2 0 Yanıtla
  • Depeche:
    Talat sen topmusun 1 0 Yanıtla
  • Ali :
    Olum Icardi sen yandin yanlis yerde dava actin bir 10 yil beklersin en az 0 0 Yanıtla
  • Adem GS:
    Haziran 25 e kuzlar büyür kendi velayetlerini alır.. 0 0 Yanıtla
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