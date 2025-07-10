Icardi\'ye Wanda Nara ile olan velayet davasında sevindirici haber

8 aylık sakatlık sürecini atlatan ve yeni sezon için Türkiye'ye gelip hazırlıklarına başlayan Mauro Icardi için sıcak bir gelişme yaşandı.

ICARDI'Yİ SEVİNDİREN HABER GELDİ

Eski eşi Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve aralarındaki gerginlik hiç bitmeyen Mauro Icardi'ye Wanda Nara ile olan velayet davasından sevindirici bir haber geldi.

KIZLARINI GETİRECEBİLECEK

Arjantin medyasında yer alan haberlere göre; Icardi'nin 2 kızını bundan sonra istediği zamanlarda İstanbul'a getirebileceği belirtildi.