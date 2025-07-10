8 aylık sakatlık sürecini atlatan ve yeni sezon için Türkiye'ye gelip hazırlıklarına başlayan Mauro Icardi için sıcak bir gelişme yaşandı.
Eski eşi Wanda Nara'dan olaylı bir şekilde ayrılan ve aralarındaki gerginlik hiç bitmeyen Mauro Icardi'ye Wanda Nara ile olan velayet davasından sevindirici bir haber geldi.
Arjantin medyasında yer alan haberlere göre; Icardi'nin 2 kızını bundan sonra istediği zamanlarda İstanbul'a getirebileceği belirtildi.
Wanda Nara ve Mauro Icardi ikilisi kızlarının velayeti konusunda sürekli gerilim yaşıyordu. Wanda Nara, kızlarının ülkeden çıkarılmayacağına dair güvence aldığını sosyal medyadan duyurmuştu.
Son Dakika › Spor › Icardi'ye Wanda Nara ile olan velayet davasında sevindirici haber - Son Dakika
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