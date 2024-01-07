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Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan yıldız golcü Icardi maçın kadrosunda yok.

Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11\'ler belli oldu
07.01.2024 - 18:06,
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Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Galaytasaray sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligin geride kalan bölümünde 14 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, 44 puan topladı. Fenerbahçe'nin aynı puanla liderlik koltuğunda oturduğu ligde Galatasaray, averajla ikinci sırada yer alıyor.

TÜMOSAN Konyaspor ise ligde çıktığı maçların 4'ünü kazanırken, 6'sında berabere kaldı ve 7'sini kaybetti. Konya ekibi, topladığı 18 puanla haftaya 16. sırada başladı.

İLK11'LER

Galatasaray; Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Barış, Ndombele, Kerem Demirbay, Zaha, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Halil Dervişoğlu.

Konyaspor; Deniz Ertaş, Uğurcan, Calvo, Adil, Guilherme, Soner, Oğulcan, Prip, Cicaldau, Moreno, N. Oliveira.

Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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SON DAKİKA: Galatasaray-Konayaspor maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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