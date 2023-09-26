Yılmaz Vural, TFF'nin Montella tercihine ateş püskürdü: İçim acıyor - Son Dakika

Yılmaz Vural, TFF'nin Montella tercihine ateş püskürdü: İçim acıyor

Son Güncelleme: 26.09.2023 11:14

Teknik direktör Yılmaz Vural, A Milli Takım'ın başına Vincenzo Montella'nın getirilmesiyle ilgili konuştu. Yabancı bir hocayla anlaşılmasını eleştiren Vural, ''Bu konuda içim acıyor.'' dedi.

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Sözcü Televizyonu'nda yayınlanan Ceza Sahası programına açıklamalarda bulundu. Vural, A Milli Takım'ın başına Vincenzo Montella'nın getirilmesine sert tepki gösterdi.

"TÜRK ANTRENÖR OLARAK UTANIYORUM"

Yılmaz Vural yaptığı açıklamada, " Türkiye'de binden fazla teknik direktör var. Bunlardan bir tane milli takımı çalıştıracak birini bulamıyorsunuz. O zaman TFF'ye sormak lazım, bir tane Türk antrenör yetiştiremiyorsun? Türk antrenör olarak utanıyorum." dedi.

"BU KONUDA İÇİM ACIYOR"

Vural ayrıca, "Biri destekliyor diğeri desteklemiyor. 'Getiririm yabancı biter' diye düşünüyorlarsa bilmiyorum. Bu konuda içim acıyor. Dünyanın en önemli akademisini, kurslarını bitirdim." ifadelerini kullandı.

Yılmaz Vural, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılmaz Vural, TFF'nin Montella tercihine ateş püskürdü: İçim acıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:44 Kerem'i ıslıklayan Galatasaray taraftarını utandıracak tablo! Dünyaca ünlü futbolculara nal toplattı
11:40 Duayen gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz hayatını kaybetti
11:33 Numan Kurtulmuş'tan 45 milyonluk arabayla gündeme gelen Çelebi'ye ders niteliğinde sözler
11:13 Altının gram fiyatı 1.675 liradan işlem görüyor
11:08 Yılmaz Vural, TFF'nin Montella tercihine ateş püskürdü: İçim acıyor
11:07 Erdoğan'ın izinden gidiyor! Hakan Fidan, Türk bayrağını yerde bırakmadı
10:57 İstanbul'da 2 adrese baskın! 738 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı
10:53 ''456 yaşındayım ve iblisim'' diyerek gündem olan fenomen Efe Baycan'ın yeni şovu tepki çekti
10:51 MİT ilk kez sağlık personeli ve doktor istihdam edecek
10:42 Turistik restoranlara arı kovanı darbesi! Müşteriler ardına bakmadan kaçıyor, esnaf isyanda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2023 12:26:31. #1.12#
SON DAKİKA: Yılmaz Vural, TFF'nin Montella tercihine ateş püskürdü: İçim acıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement