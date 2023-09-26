Yılmaz Vural, TFF'nin Montella tercihine ateş püskürdü: İçim acıyor

Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Sözcü Televizyonu'nda yayınlanan Ceza Sahası programına açıklamalarda bulundu. Vural, A Milli Takım'ın başına Vincenzo Montella'nın getirilmesine sert tepki gösterdi.
Yılmaz Vural yaptığı açıklamada, " Türkiye'de binden fazla teknik direktör var. Bunlardan bir tane milli takımı çalıştıracak birini bulamıyorsunuz. O zaman TFF'ye sormak lazım, bir tane Türk antrenör yetiştiremiyorsun? Türk antrenör olarak utanıyorum." dedi.
Vural ayrıca, "Biri destekliyor diğeri desteklemiyor. 'Getiririm yabancı biter' diye düşünüyorlarsa bilmiyorum. Bu konuda içim acıyor. Dünyanın en önemli akademisini, kurslarını bitirdim." ifadelerini kullandı.
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