Temsilcimiz Beşiktaş'a İddaa oranlarında adeta şans tanınmadı. Yarın akşam Amsterdam'da oynanacak mücadelede Ajax'a 1.06 oran açıldı. Beşiktaş galibiyetine ise 12.0 verildi. Beraberlik için 5.60'lık oran belirlendi.
Ajax, şu anda oldukça formda bir takım. Beşiktaş'ın da eksikleri epey fazla. Futbol otoriteleri Ajax'ı galibiyete yakın görüyor fakat İddaa, çok keskin oranlar açtı.
Son Dakika › Spor › İddaa, temsilcimiz Beşiktaş'a şans vermedi! Galibiyete açılan oran sonucu hayrete düşürdü - Son Dakika Spor