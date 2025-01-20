İdmanocağı\'nın 104. Yılı Kutlandı

Spor

Trabzon'da, 20 Ocak 1921'de kurulan ve Trabzonspor'un kuruluşunda yer alan İdmanocağı Spor Kulübünün 104'üncü yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Sporcular ve kulüp yöneticilerinin katılımıyla Trabzon Müzesi önünden başlayan tören yürüyüşü Atatürk Anıtı'na kadar sürdü.

Trabzon İdmanocağı Spor Kulübü Başkanı Vehbi Serdar Arz, Atatürk Anıtı'na kulüp çelengi sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Arz, burada yaptığı konuşmada, 20 Ocak 1921'de kurulan İdmanocağı Spor Kulübünün farklı branşlarda 400'e yakın sporcusunun olduğunu söyledi.

İdmanocağı ateşinin sönmeyeceğini ve başarılı sporcular yetiştireceğini dile getiren Arz, şöyle devam etti:

"İdmanocak'lı doğrudur, çalışkandır, dürüsttür ve başarılıdır. Burada kulübümüzü buraya taşıyan emek veren, vefat edenleri rahmetle anıyorum, bugün burada bulunmamıza katkı veren ve organizasyonu düzenleyen yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ve bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum. Ülkümüz Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' bu düsturla faaliyetlerimize devam edeceğiz."

Program, eski ve yeni yönetim kurulu üyeleri, antrenörler, sporcular, veliler, kulüp üyeleri ve taraftarların hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.