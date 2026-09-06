Iğdır'da 4 ülkeden sporcuları buluşturan şampiyon boks gecesinde 13 müsabaka yapıldı - Son Dakika
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Iğdır'da 4 ülkeden sporcuları buluşturan şampiyon boks gecesinde 13 müsabaka yapıldı

Iğdır\'da 4 ülkeden sporcuları buluşturan şampiyon boks gecesinde 13 müsabaka yapıldı
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Iğdır Millet Bahçesi'nde düzenlenen Uluslararası Şampiyon Boks Gecesi'nde Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan sporcular ringde mücadele etti. Eski milli boksör Savaş Kaya'nın organize ettiği gecede 13 müsabaka gerçekleşti ve Iğdır Valisi ile protokol de karşılaşmaları izledi.

Iğdır'da Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan sporcuların katılımıyla boks gecesi düzenlendi.

Iğdır Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Şampiyon Boks Gecesi, Iğdır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü ve eski milli boksör Savaş Kaya tarafından organize edildi. Organizasyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kafkas folklor ekibi ile halk oyunları ekipleri sahne aldı. Gösterilerin ardından boks müsabakalarına geçildi. Türkiye, Azerbaycan, İran ve Gürcistan'dan sporcuları Iğdır'da buluşturan şampiyonada, sporcular ringde galibiyet için mücadele etti. Çekişmeli karşılaşmaların yaşandığı gece, izleyicilerden de yoğun ilgi gördü. Şampiyona kapsamında gerçekleştirilen 13 müsabakada sporcular kıyasıya mücadele etti. Düzenlenen boks gecesine Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar ile il protokolü de katılarak müsabakaları takip etti. Yapılan boks gecesi ile ilgili konuşan Savaş Kaya, "Çok gururluyum. Iğdır halkımız en iyi yerlere layık. Amacımız bu ülkeye başarılı sporcular yetiştirmek. 7'den 70'e istiyoruz ki her evden bir şampiyon çıksın. İran'dan, Azerbaycan'dan ve Gürcistan'dan sporcularımız geldi. Bizim de amacımız çocuklarımıza ve ailelerimize dokunarak başarılı sporcular yetiştirmek. Bu organizasyonları artık yöresel hale getirdik. Bu, düzenlediğimiz 7'nci Şampiyon Boks Gecesi. Hakemlerimize ve sporcularımıza, Iğdır'ımıza yakışır şekilde güzel bir turnuva gerçekleştirdik. Ben de eski bir milli sporcu olarak bu ülkeye hizmet ettim. Şimdi de tecrübelerimizi çocuklarımıza aktarmak ve onların başarılı sporcular olarak yetişmesine katkı sunmak istiyoruz. Buradan annelere ve babalara da çağrıda bulunuyorum. Çocuklarımızı spora gönderelim, spor yapsınlar. Bizim amacımız hem Iğdır'ı hem de Türkiye'yi tanıtmak. Yeşil Iğdır'ımızı en güzel şekilde tanıtacak, farklı ülkelerden sporcuları kentimizde buluşturacak organizasyonlar düzenlemeye devam edeceğiz. İnsanları ve sporcuları Iğdır'a çekerek kentimizin spor alanında da tanınmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Gürcistan, Etkinlik, Türkiye, Iğdır, İran, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Iğdır'da 4 ülkeden sporcuları buluşturan şampiyon boks gecesinde 13 müsabaka yapıldı - Son Dakika

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