Iğdır FK'da Koçak İstifa Etti
Iğdır FK'da Koçak İstifa Etti

14.03.2026 01:38
Teknik direktör Kenan Koçak, Bodrum FK yenilgisinin ardından görevinden istifa etti.

Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak, Bodrum FK mağlubiyetinin ardından görevinden istifa etti. Koçak, kararını kulübün geleceği ve takımın önünü açma düşüncesiyle aldığını açıkladı.

Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, Koçak'ın görevinden istifa ettiği bildirildi. TFF 1. Lig'de mücadele eden Iğdır temsilcisi, sahasında oynadığı maçta Bodrum FK'ye 3-2 mağlup olmuştu. Karşılaşmanın ardından teknik direktör Koçak görevinden ayrılma kararı aldı. Koçak, yayımladığı veda mesajında Iğdır FK'de geçirdiği 45 günlük sürenin kendisi için çok değerli olduğunu belirterek, ayrılık kararını kulübün geleceği ve takımın önünü açmak adına kendi isteğiyle aldığını ifade etti. Futbolda zaman zaman böyle kararların alınması gerektiğini dile getiren Koçak, bu adımın takım üzerinde olumlu bir etki oluşturmasını ve kulübün hedeflediği Süper Lig yolculuğuna katkı sağlamasını temenni ettiğini söyledi. Iğdır FK camiasına hizmet etmekten gurur duyduğunu belirten Koçak, kulübe ve taraftarlara başarı dileklerinde bulundu.

Koçak son basın toplantısında; "Taraftarlar için üzgünüm, şehir için üzgünüm, başkanımız için üzgünüm. Ne bu başkan, ne bu taraftar ne de bu şehir bu skoru hak ediyor. O yüzden söyleyecek bir şey yok. Bu maçta mağlup olmamız tamamen yaptığımız bireysel hatalardandır. Başka bir anlatımı da olamaz çünkü her şey göründü. O yüzden üzgünüz, tekrardan özür diliyoruz." ifadelerini kullanmıştı. - IĞDIR

Kaynak: İHA

AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Yangından akılalmaz vahşet çıktı Bunu yapan torun değil cani, altın dişlerini bile sökmüşler Yangından akılalmaz vahşet çıktı! Bunu yapan torun değil cani, altın dişlerini bile sökmüşler
THY’nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
İsrail kabinesi “Lübnan’da işgali derinleştirme“ gündemiyle toplanacak İsrail kabinesi "Lübnan'da işgali derinleştirme" gündemiyle toplanacak
Macron: Irak’taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti

23:23
İran’dan Bahreyn’e yeni hava saldırısı
İran'dan Bahreyn'e yeni hava saldırısı
21:58
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
21:55
Şampiyonluk yolunda dev kayıp Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu’nda buz kesti
Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti
21:18
İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
20:53
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
20:16
ABD, İran’a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
ABD, İran'a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
