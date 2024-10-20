Iğdır FK İç Sahada 3 Puanla Tanıştı

Spor

Trendyol 1.Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Manisa FK'yi 1-0 yenen Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Yalçın Koşukavak, daha önce iç sahada kazanamamanın kendilerinde baskı yarattığını söyledi.

Yalçın Koşukavak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında zor dönemden geçtiklerini belirterek, "Zaman zaman yaşamda olduğu gibi inişler, çıkışlar oluyor. İnşallah sonunu da iyi bitiririz. Iğdır halkına iç sahada 3 puan veremiyorduk, o çok baskı yaratıyordu bende. Herkese hayırlı olsun, inşallah artık sürekli kazanan takım oluruz." dedi.

Lige iyi başladıklarını ancak devamının gelmediğini ifade eden Koşukavak, "Bizim şartlarımız diğer kulüplerden farklı. Lige iyi başlangıç yaptık sonra 3 hafta kazanamamanın geliştirdiği psikolojik baskıyı üzerimizden atmak çok kolay değildi. Çorum maçında kaybetmememiz gerekiyordu. Orada küçük bir adım attık. İç sahada da kazanamıyorduk, bizim için önemi çok yüksek bir maçtı. Oyun iyi veya kötü kazanmamız gerekiyordu. Çünkü bir özgüven kaybı yaşamıştık." diye konuştu.

Koşukavak, rakibin 10 kişi kalmasıyla skoru korumaya çalıştıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Rakibin 10 kişi kalması futbolda avantaj gözükse de teknik anlamda bazen rakibin kaybedecek bir şeyi olmuyor, daha çok öne gelmeye başlıyor, siz de o psikolojik baskının altında skoru korumaya yönelik oyunlar oynamaya başlıyorsunuz. Oyundan çok memnun değilim ama kazanmak çok değerli ve kıymetli çünkü TFF 1. Lig'de maç kazanmak zor alt liglere benzemiyor. Rakip 10 kişi kaldığında topa sahip olarak daha iyi kontrol edebilirdik. Bölüm bölüm yaptık, bölüm bölüm yapamadık. Zor günler geçirdik ayağa kalktık. Kazandığımız için mutluyum. İnşallah çalışma şartlarımız da iyi olunca daha iyi şeyler yapacağız diye umut ediyoruz. Çünkü yeni bir takımız 20 transfer yapan bir takım, öyle kolay olmuyor."

Manisa FK cephesi

Manisa FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, karşılaşma öncesi Iğdır takımını iyi etüt ettiklerini dile getirdi.

Karşılaşmada kırmızı kart sonrası eksik kalmalarının oyun planlarını değiştirdiğini dile getiren Çavuş, şunları söyledi:

"Karttan sonra oyun planımız ister istemez değişti. Takım ikinci yarı daha kontrollü oynamaya çalıştı. Eksik olunca bazı oyun dezavantajları ortaya çıkmış oluyor. Bunu olabildiğince kapatmaya, birlikte oyunu ortaya çıkartmaya çalıştık. Belki bir gol de bulabilirdik oyun farklı bir şeye de gidebilirdi. Buradan kendimiz için kazanımlar çıkaracağımızı düşünüyorum."