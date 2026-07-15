Iğdır FK, İki Yeni Transfer Yapıldı

Trendyol 1. Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Iğdır FK, Dino Hotic ve Soner Gönül ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, transfer çalışmalarını da devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Bodrum FK forması giyen Dino Hotic ile Samsunspor'da oynayan Soner Gönül'ü kadrosuna kattı.

Soner Gönül'ün transferine ilişkin açıklamada, "Kulübümüz, son olarak Samsunspor forması giyen Soner Gönül ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Soner'e ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Dino Hotic transferiyle ilgili yapılan açıklamada ise, "Kulübümüz, son olarak Bodrum FK forması giyen Dino Hotic ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Dino'ya ailemize hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında nice başarılar diliyoruz" denildi. - IĞDIR