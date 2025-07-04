Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre yeni sezon hazırlıklarının ilk etabı, Ankara İncek Alagöz Holding Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki kamp, bugün yapılan antrenmanla son buldu.
Iğdır ekibi, 2. etap çalışmalarına 7 Temmuz'da başlayacak.
Son Dakika › Spor › Iğdır FK İlk Kamp Etabını Tamamladı - Son Dakika
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