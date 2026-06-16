Iğdır FK'nın İki Kaptanı 2026 Dünya Kupası'nda - Son Dakika
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Iğdır FK'nın İki Kaptanı 2026 Dünya Kupası'nda

Iğdır FK\'nın İki Kaptanı 2026 Dünya Kupası\'nda
16.06.2026 19:21
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Iğdır FK, 2026 Dünya Kupası'nda iki milli takım kaptanı ile dikkat çekti; Bacuna ve Mendes sahada.

Iğdır FK, 2026 Dünya Kupası'na iki milli takım kaptanı göndererek dikkat çekti. Juninho Bacuna ve Ryan Mendes'in kaptanlık görevleriyle sahaya çıkması, yeşil-beyazlı kulübü dünya futbolunun devleriyle aynı listeye taşıdı.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden milli takımlar arasında Iğdır FK forması giyen futbolcular da yer aldı. Takımın oyuncularından Juninho Bacuna ve Ryan Mendes, ülkelerinin milli takımlarında kaptan olarak sahaya çıktı. Curaçao Milli Takımı'nın Almanya ile oynadığı karşılaşmada kaptanlık görevini Juninho Bacuna üstlendi. Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın İspanya ile karşı karşıya geldiği maçta ise takım kaptanı olarak Ryan Mendes görev yaptı. Böylece Iğdır FK, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda iki farklı milli takımın kaptanını kadrosunda bulunduran kulüpler arasında yer aldı. Turnuvada farklı milli takımlarda forma giyen oyuncuların kaptanlık görevleri, kulüpler açısından da dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Alman ekibi Bayern Münih, üç oyuncusunun milli takımlarında kaptan olarak sahaya çıkmasıyla zirvede yer aldı. Trendyol 1. Lig temsilcisi Iğdır FK ile Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain ise ikişer kaptanla Dünya Kupası'nda yer alan kulüpler arasında bulundu. Iğdır FK forması giyen Juninho Bacuna ve Ryan Mendes'in ülkelerinin milli takımlarında kaptan olarak sahaya çıkmasıyla birlikte Iğdır temsilcisi de bu alanda öne çıkan kulüpler arasına girdi. 2026 Dünya Kupası'nda forma giyen Iğdır FK futbolcuları Juninho Bacuna ve Ryan Mendes, sportif prestijin yanı sıra FIFA'nın Kulüp Fayda Programı kapsamında Iğdır FK'ya ekonomik katkı da sağlayacak. - IĞDIR

Kaynak: İHA

Yeşil Burun Adaları, Juninho, Ekonomi, Futbol, Iğdır, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Iğdır FK'nın İki Kaptanı 2026 Dünya Kupası'nda - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır FK'nın İki Kaptanı 2026 Dünya Kupası'nda - Son Dakika
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