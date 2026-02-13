Iğdır FK, Ümraniyespor ile Beraber Kaldı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak, "Sayısız gol fırsatı vardı, galip gelmek için bunları değerlendiremedik. İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.

Kenan Koçak, Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Koçak, maça istedikleri gibi başladıklarını, golü erken bulduklarını ve ilk yarıda oyunun tamamen kontrollerinde olduğunu söyledi.

İlk yarıda farklı skora gitme olanaklarının da olduğunu belirten Koçak, "Maalesef onu başaramadık ve sadece 1-0'la soyunma odasına girdik. İkinci yarıda gereksiz top kayıpları, durarak oyun, daha dikey düşünmeyerek daha çok geri pasları düşünerek, yan pasları düşünerek hamleler oldu. Bu da tabii bizi oyun olarak etkiledi." diye konuştu.

Top kayıpları olduğunu ve bu topların peşinden koşmak zorunda kaldıklarını aktaran Koçak, "Bu da ister istemez rakibi biraz daha motive etti, güçlendirdi. Top kayıplarını, saha parsel opsiyonunu, pozisyon oyunumuzu daha da güçlendirmemiz, daha iyi kıvama getirmemiz lazım. İkinci yarıda her şeye rağmen kaçan bir penaltı, 3 tane yüzde 100'lük gol pozisyonu. Bunları değerlendiremezsen tabii ki maçta da galip gelemezsin. Sayısız gol fırsatı vardı, galip gelmek için bunları değerlendiremedik. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Bu maçtan dersler çıkarıp yapacakları karşılaşmalara odaklanmaları gerektiğini dile getiren Koçak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki maçlara bakacağız. O yüzden bu maçı iyi analiz edip artık salı günkü Hatayspor maçına konsantre olup, hatalarımızdan ders çıkarıp önümüze bakmamız lazım. Daha dikey, daha cesur, cesaretli oynamamız lazım. İkinci yarıdaki gereksiz top kayıpları bize yakışmadı. Bunları takım olarak daha minimize etmemiz lazım. Çalışacağız, çok işimiz var, yolumuz uzun. Kaybedilen 2 puan için üzgünüm ama mücadelemizi bırakmayacağız. Iğdır FK'yi Süper Lig'e çıkarmak için son ana kadar kovalayacağız."

Ümraniyespor cephesi

Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz ise oyuncularını tebrik etti.

Maça dair değerlendirmede bulunan Açıkgöz, "Ara transfer döneminde çok iyi takviyeler yapmış Iğdır FK'ye karşı futbolcularımız deplasmanda gayet iyi oyun oynadı. İlk yarı özellikle, oyunun başında yediğimiz golden sonra oyunda tutunabildiler ve gereken şeyi yaptılar. İkinci yarıya başladığımızda da daha etkili olan taraf bizdik. Rakibe çok fazla fırsat verdiğimizi de düşünmüyoruz. Golü de bulduk." dedi.

Takımının puana ihtiyacı olduğunun altını çizen Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Son bölümde bir penaltı oldu. Herkes tarafından tartışılabilir ama biz bunları da konuşmuyoruz. Bulunduğumuz durumla alakalı da zaten her türlü puana ihtiyacımız var. Buradan da bir puan aldığımız için mutluyuz. Salı günkü Boluspor maçına hazırlanacağız."