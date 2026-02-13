Iğdır FK, Ümraniyespor ile Beraber Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Iğdır FK, Ümraniyespor ile Beraber Kaldı

Iğdır FK, Ümraniyespor ile Beraber Kaldı
13.02.2026 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır FK teknik direktörü Koçak, kaçırılan gol fırsatları nedeniyle 2 puan kaybettiklerinden üzüntü duyuyor.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Eminevim Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Alagöz Holding Iğdır FK'de teknik direktör Kenan Koçak, "Sayısız gol fırsatı vardı, galip gelmek için bunları değerlendiremedik. İki puan kaybettiğimiz için üzgünüz." dedi.

Kenan Koçak, Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Koçak, maça istedikleri gibi başladıklarını, golü erken bulduklarını ve ilk yarıda oyunun tamamen kontrollerinde olduğunu söyledi.

İlk yarıda farklı skora gitme olanaklarının da olduğunu belirten Koçak, "Maalesef onu başaramadık ve sadece 1-0'la soyunma odasına girdik. İkinci yarıda gereksiz top kayıpları, durarak oyun, daha dikey düşünmeyerek daha çok geri pasları düşünerek, yan pasları düşünerek hamleler oldu. Bu da tabii bizi oyun olarak etkiledi." diye konuştu.

Top kayıpları olduğunu ve bu topların peşinden koşmak zorunda kaldıklarını aktaran Koçak, "Bu da ister istemez rakibi biraz daha motive etti, güçlendirdi. Top kayıplarını, saha parsel opsiyonunu, pozisyon oyunumuzu daha da güçlendirmemiz, daha iyi kıvama getirmemiz lazım. İkinci yarıda her şeye rağmen kaçan bir penaltı, 3 tane yüzde 100'lük gol pozisyonu. Bunları değerlendiremezsen tabii ki maçta da galip gelemezsin. Sayısız gol fırsatı vardı, galip gelmek için bunları değerlendiremedik. 2 puan kaybettiğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

Bu maçtan dersler çıkarıp yapacakları karşılaşmalara odaklanmaları gerektiğini dile getiren Koçak, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki maçlara bakacağız. O yüzden bu maçı iyi analiz edip artık salı günkü Hatayspor maçına konsantre olup, hatalarımızdan ders çıkarıp önümüze bakmamız lazım. Daha dikey, daha cesur, cesaretli oynamamız lazım. İkinci yarıdaki gereksiz top kayıpları bize yakışmadı. Bunları takım olarak daha minimize etmemiz lazım. Çalışacağız, çok işimiz var, yolumuz uzun. Kaybedilen 2 puan için üzgünüm ama mücadelemizi bırakmayacağız. Iğdır FK'yi Süper Lig'e çıkarmak için son ana kadar kovalayacağız."

Ümraniyespor cephesi

Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz ise oyuncularını tebrik etti.

Maça dair değerlendirmede bulunan Açıkgöz, "Ara transfer döneminde çok iyi takviyeler yapmış Iğdır FK'ye karşı futbolcularımız deplasmanda gayet iyi oyun oynadı. İlk yarı özellikle, oyunun başında yediğimiz golden sonra oyunda tutunabildiler ve gereken şeyi yaptılar. İkinci yarıya başladığımızda da daha etkili olan taraf bizdik. Rakibe çok fazla fırsat verdiğimizi de düşünmüyoruz. Golü de bulduk." dedi.

Takımının puana ihtiyacı olduğunun altını çizen Açıkgöz, şöyle konuştu:

"Son bölümde bir penaltı oldu. Herkes tarafından tartışılabilir ama biz bunları da konuşmuyoruz. Bulunduğumuz durumla alakalı da zaten her türlü puana ihtiyacımız var. Buradan da bir puan aldığımız için mutluyuz. Salı günkü Boluspor maçına hazırlanacağız."

Kaynak: AA

Basın Toplantısı, Kenan Koçak, Futbol, Iğdır, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Iğdır FK, Ümraniyespor ile Beraber Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah’ım burası neresi İlk görev yerine giden imam büyük şaşkınlık yaşadı: Allah'ım burası neresi
Köyceğiz’de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz Köyceğiz'de zarar büyük: Böyle bir afet görmedim, yetkililerden yardım bekliyoruz
Bakan Gürlek’ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz Bakan Gürlek'ten 12. Yargı Paketi açıklaması: İnfaz sisteminde değişiklikler yapmayı düşünüyoruz
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Almanya’da pilotların grevi ulaşımı kilitledi 800 uçuş iptal edildi Almanya'da pilotların grevi ulaşımı kilitledi! 800 uçuş iptal edildi
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam

17:09
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:50
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi
16:25
Antalya Havalimanı’nda büyük panik Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü
16:22
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
Dursun Özbek için kişiye özel gömlekler hazırlandı
16:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Boğaziçi’ndeki törene damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
16:09
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
Sağanak vurdu, Manavgat Şelalesi ortadan kayboldu
15:07
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 17:53:45. #7.11#
SON DAKİKA: Iğdır FK, Ümraniyespor ile Beraber Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.