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Iğdırspor 9 haftanın ardından ilk kez kendi sahasında maça çıktı - Son Dakika

Iğdırspor 9 haftanın ardından ilk kez kendi sahasında maça çıktı

07.11.2021 18:30
Iğdırspor 9 haftanın ardından ilk kez kendi sahasında maça çıktı

TFF 3. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdırspor, 9 haftanın ardından ilk kez kendi evinde sahaya çıktı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdırspor, 9 haftanın ardından ilk kez kendi evinde sahaya çıktı.

3. lig 2. Grup ekiplerinden Iğdırspor, Iğdır'da stadı olmadığı için bugüne kadarki ligdeki 9 maçını farklı illerde oynadı.

Alagöz Holding ve Iğdır Gençlik ve Spor Müdürlüğünce sürdürülen çalışmalar kapsamında, kentteki eski stat yenilendi ve ve bugün düzenlenen programla açıldı.

Oynadığı 9 maçtan 4'ünden galip ayrılan, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyeti bulunan takım, ilk defa kendi sahasında çıktığı Malatya Yerşilyurt Belediyespor ile karşılaştı.

Maçın 42. dakikasında İlker Avşar'ın golüyle 1-0 öne geçen Alagöz Holding Iğdırspor, bu skoru maç boyunca koruyarak maçtan galip ayrılarak grubunda 3. sıraya yükseldi.

Iğdırlılar, ligin başından beri ilk kez takımlarının maçını izlemek için stada akın etti. Büyük coşkuyla karşılanan takım, maç sonunda da sevgi gösterileriyle karşılandı.

Alagöz Holding Iğdırspor Başkanı Cantürk Alagöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, taraftarın coşkusunun görülmeye değer olduğunu söyledi.

Hedefleri doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Alagöz, "Şehri görüyorsunuz, tribün yok ama buna rağmen insanlar ayakta maç izledi. İnanılmaz bir coşku var, Iğdır halkı bunu hak ediyor. İnşallah daha güzelini yapmak için çaba sarf ediyoruz. İnşallah Süper Lig'de oynamayı hedefliyoruz." dedi.

Teknik Direktör Bayram Toysal ise "Uzun süredir Ankara'da çalışmalarımızı sürdürüyorduk, maçlarımızı sürekli dışarıda oynuyorduk. Dışarıdan baktığınız zaman iç saha avantajını kullanamıyorduk. Biz de saha içinde üst düzey bir performans ile oynayıp inşallah yapılan bu yatırımı şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Kayserispor maçı

Türkiye Kupası 4. Tur'da Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor ile oynanacak maça ilişkin de açıklamada bulunan Toysal, şunları kaydetti:

"Kadro derinliğimiz çok iyi olmamakla beraber Eskişehir maçını kolay geçtik, deplasmanda iyi oynadık. Zaten önümüzdeki hafta zor bir periyoda gireceğiz, rakibimiz Kayserispor zorlu bir takım, deplasmanda oynayacağız. Zor maç ama zor maçlar daha keyifli olur. Atmosferi iyi olacak bir maç, inşallah sürpriz bir sonuç olur, yolumuza devam ederiz."

Futbol Federasyonu, Kayserispor, Malatya, Iğdır, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Iğdırspor 9 haftanın ardından ilk kez kendi sahasında maça çıktı - Son Dakika Spor


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