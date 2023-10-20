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Igor Tudor, İstanbul'da! Derbiyi izledikten sonra Beşiktaş'la masaya oturacak - Son Dakika

Igor Tudor, İstanbul'da! Derbiyi izledikten sonra Beşiktaş'la masaya oturacak

Son Güncelleme: 20.10.2023 15:51

Marsilya ile yolları ayıran Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Galatasaray-Beşiktaş derbisini izlemek için İstanbul'a geldi. Hırvat hocanın, teknik direktör arayışında olan siyah-beyazlılarla masaya oturması bekleniyor.

Adı Beşiktaş'la anılan Igor Tudor, sürpriz şekilde İstanbul'a geldi. Hırvat hocanın derbiyi izleyeceği ve ardından Beşiktaş ile görüşme yapacağı öne sürüldü.

DERBİYİ İZLEYECEK

DHA'nın haberine göre, Igor Tudor, Beşiktaşlı eski futbolcu Seriç ile birlikte İstanbul'a geldi. İki isim görüşmelerde bulunup, Galatasaray-Beşiktaş derbisini de izleyecek.

SÜPER LİG'İ BİLİYOR

45 yaşındaki teknik adam, daha önce Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'da görev yaptı. Son olarak Marsilya'da çalışan Tudor, Haziran ayında Fransız ekibinden ayrıldı.

Igor Tudor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Igor Tudor, İstanbul'da! Derbiyi izledikten sonra Beşiktaş'la masaya oturacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Igor Tudor, İstanbul'da! Derbiyi izledikten sonra Beşiktaş'la masaya oturacak - Son Dakika
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