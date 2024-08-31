İkas Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı transferi - Son Dakika
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İkas Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı transferi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor, forvet oyuncusu Erencan Yardımcı'yı 4 milyon avro bonservis ücretiyle Almanya'nın Hoffenheim takımına transfer etti. Eyüpspor, transferin gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederken, genç futbolcuya başarılar diledi. Hoffenheim ise Erencan Yardımcı'yı Avusturya 1. Futbol Ligi takımlarından Sturm Graz'a kiraladı.

31.08.2024 19:46
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden İkas Eyüpspor, forvet oyuncusu Erencan Yardımcı'yı 4 milyon avro bonservis ücretiyle Almanya'nın Hoffenheim takımına transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2020-2021 sezonunda Eyüpspor'umuza katılan futbolcumuz Erencan Yardımcı, 4 milyon avro karşılığında TSG 1899 Hoffenheim'a transfer olmuştur. İkas Eyüpspor olarak transferin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese ve Erencan Yardımcı'ya emeklerinden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Galatasaray altyapısından yetişen Erencan, yaklaşık 500 bin avro bonservis ücretiyle Şubat 2021'de, 1. Lig'de mücadele eden Eyüpspor'a transfer oldu. Ciddi bir yatırım yapılan genç futbolcu, kiralık olarak Süper Lig'de Alanyaspor ve Pendikspor'da top koşturdu. İki takımla Süper Lig'de toplam 45 maça çıkan Erencan Yardımcı, 10 kez fileleri havalandırdı.

Hoffenheim, kadrosuna kattığı 22 yaşındaki santrforu Avusturya 1. Futbol Ligi takımlarından Sturm Graz'a kiraladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor İkas Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı transferi - Son Dakika

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