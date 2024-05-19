İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Spor

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Dev mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de puan rekoru kırarak 99 puana ulaşan Galatasaray, ligde çıktığı son 17 maçtan da galibiyetle ayrıldı ve eşi benzeri görülmemiş bir seri yakaladı. Son haftalarda güçlü savunmasının yanına golcü bir kimlik de ekleyen sarı kırmızılı ekip, bu sezon ligde çıktığı tüm iç saha maçlarından galip ayrıldı.

Ligin son düzlüğünde sallansa da normal şartlarda değerlendirdiğimizde eşine az rastlanır bir sezon geçiren Fenerbahçe, tıpkı rakibi Galatasaray gibi bu sezon ligde sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip, çıktığı son 11 maçta 9 galibiyet 2 beraberlik alırken, son 2 deplasman maçından ise beraberlik ile ayrıldı.

KANARYA EKSİK, ASLAN TAM KADRO

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde herhangi bir eksik bulunmuyor. Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Rodrigo Becao forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Fenerbahçe; Livakovic, Osayi, Çağlar, Jayden, Ferdi, Djiku, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Batshuayi.