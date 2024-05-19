İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe derbide kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

19.05.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam saat 19.00'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Dev mücadeleyi Arda Kardeşler yönetecek.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de puan rekoru kırarak 99 puana ulaşan Galatasaray, ligde çıktığı son 17 maçtan da galibiyetle ayrıldı ve eşi benzeri görülmemiş bir seri yakaladı. Son haftalarda güçlü savunmasının yanına golcü bir kimlik de ekleyen sarı kırmızılı ekip, bu sezon ligde çıktığı tüm iç saha maçlarından galip ayrıldı.

Ligin son düzlüğünde sallansa da normal şartlarda değerlendirdiğimizde eşine az rastlanır bir sezon geçiren Fenerbahçe, tıpkı rakibi Galatasaray gibi bu sezon ligde sadece 1 kez mağlup oldu. Sarı-lacivertli ekip, çıktığı son 11 maçta 9 galibiyet 2 beraberlik alırken, son 2 deplasman maçından ise beraberlik ile ayrıldı.

KANARYA EKSİK, ASLAN TAM KADRO

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesinde herhangi bir eksik bulunmuyor. Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinde sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Cengiz Ünder, Serdar Aziz ve İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Rodrigo Becao forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Kaan, Nelsson, Sanchez, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

Fenerbahçe; Livakovic, Osayi, Çağlar, Jayden, Ferdi, Djiku, Fred, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Batshuayi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trendyol Süper Lig, Arda Kardeşler, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ali Arat: galatasaray final maclarini sever. bugun gomun o kuslari sahaya. bir daha kalkamacasina 6 2 Yanıtla
  • Erdal Kocak: umarım bu akşam 2-3 bu maçı alırız umarım fb li Erdal Koçak 4 3 Yanıtla
  • serdar olus: Kırmızı kart ve penaltı olur oynadık ekmeğimize bakalım biz 5 0 Yanıtla
    yusuf ÇAKMAK: zehirrr 0 0
  • Çağdaş Sümer: gs1_1fb maç sonucu 1 1 Yanıtla
  • talat cingöz: TFF li GS maça müdahale olur 0 0 Yanıtla
    Ali Arat: annenizde maci izlesin 0 1

18:00 İbrahim Cumhurbaşkanı Reisi’nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar İbrahim Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasından önceki son sözleri oldukça manidar
17:46 Başrolde yine aynı isim var Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı Başrolde yine aynı isim var! Galatasaray ve Fenerbahçe oyuncuları arasında kavga çıktı
17:19 İki hoca da tüm kozlarını oynadı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11’ler belli oldu İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu
17:16 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopterin düştüğü bölgeden ilk görüntüler geldi
16:31 İran Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kaza geçirdi Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'yi taşıyan helikopter kaza geçirdi! Ekipler bölgeye ulaşmaya çalışıyor
17:11 Fondaki şarkıyı görmeniz lazım Sneijder’in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur Fondaki şarkıyı görmeniz lazım! Sneijder'in derbi öncesi paylaşımı çok konuşulur
16:52 Polis olmasa kim bilir neler olurdu Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki Polis olmasa kim bilir neler olurdu! Derbi öncesi Galatasaraylı taraftarlardan Fenerbahçeli kadına tepki
16:13 Hatayspor’dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik Hatayspor'dan VAR tepkisi: Bilinçli bir şekilde düşme hattına itildik
15:22 Eşini gecenin 3’ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü Eşini gecenin 3'ünde defalarca bıçaklayarak öldürdü
15:12 Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı Sunucu Erkan Yolaç son yolculuğuna uğurlandı
15:02 İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11’leri İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
15:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu! 19 Mayıs için bestelenen marş ilk kez okundu
14:25 5 parti ’Kurtuluş İttifakı’ çatısı altında birleşti 5 parti 'Kurtuluş İttifakı' çatısı altında birleşti
14:15 Kongo’da hareketli dakikalar Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi Kongo'da hareketli dakikalar! Darbe girişimi bastırıldı, ordu sözcüsünden sükunet çağrısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2024 18:43:41. #1.13#
SON DAKİKA: İki hoca da tüm kozlarını oynadı! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement