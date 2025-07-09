İki Kardeşten Kick Boks\'ta Büyük Başarı

İzmir'de düzenlenen Türkiye Kick Boks şampiyonasında iki kardeşin biri Türkiye şampiyonu olurken diğeri ikinci olarak büyük bir başyarıya imza attılar.

Genç erkekler 63 kilo Light Contact kategorisinde Aşkaleli sporculardan Ömer Faruk Gacır rakiplerini tek tek yenerek Türkiye Şampiyonu olmayı başardı. Aynı şampiyonada, 63 kilo büyük erkekler Kigh Light kategorisinde ise sporcu Muhammed Sıddık Gacır ise final karşılaşmasında önde götürdüğü karşılaşmada talihsiz bir şekilde eski sakatlığının nüksetmesi sonucu karşılaşmadan ikinci olarak ayrıldı ve Türkiye 2'ncisi oldu.

Her iki kardeşin elde ettiği derece ilçede sevinçle karşılandı. - ERZURUM