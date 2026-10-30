İki maçlık yenilgi serisini bitirmek isteyen Altay, 1922 Akşehir SK'yı ağırlayacak - Son Dakika
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İki maçlık yenilgi serisini bitirmek isteyen Altay, 1922 Akşehir SK'yı ağırlayacak

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İki maçlık yenilgi serisini bitirmek isteyen Altay, 1922 Akşehir SK\'yı ağırlayacak
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Son 2 maçını kaybeden Altay, yarın 1922 Akşehir SK'yı İzmir Atatürk Stadı'nda ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın zemini bakımda olduğu için saat 15.30'da oynanacak maçta sakat Arif ile cezalı İsa Toygar forma giyemeyecek.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son 2 maçında Eskişehirspor'a 4-1, Balıkesirspor'a 5-0 (D) yenilerek düşüşe geçen Altay yarın evinde 1922 Akşehir SK karşısında çıkış arayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı zemininin bakıma alınması nedeniyle müsabaka İzmir Atatürk Stadı'nda oynanacak. Tolga Türksever'in düdük çalacağı randevu saat 15.30'da başlayacak. Maçın biletleri 200 TL'den satışa sunuldu.

Siyah-beyazlılarda sakatlığı süren stoper Arif ile kırmızı kart cezalısı ön libero İsa Toygar forma giyemeyecek. Ligde 9 puanla 11'inci sırada yer alan Altay, 3 puanla ligin dibine demir atan Konya temsilcisini mağlup ederek moral bulmayı hedefliyor. Altay geçen sezon da ekim ayında Alsancak Stadı'nın zemininin bakıma girmesi nedeniyle son yıllarda futbol maçlarında zorunlu haller dışında kullanılmayan İzmir Atatürk Stadı'na dümen kırmıştı.

Kaynak: DHA
Mustafa DenizliAlsancakSporSon Dakika

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SON DAKİKA: İki maçlık yenilgi serisini bitirmek isteyen Altay, 1922 Akşehir SK'yı ağırlayacak - Son Dakika
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