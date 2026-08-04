İkiz Kardeşlerin Şampiyonluk Hedefi

Motosikletçi ikiz kardeşler Deniz ve Can Öncü, ailenin yönlendirmesiyle 4 yaşında başladıkları sporda şimdi önemli dünya şampiyonalarında zirve için yarışıyorlar.

Dünya Moto2 Şampiyonası'nda yarışan milli motosikletçi ikiz kardeşler Deniz Öncü ile Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden Can Öncü, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundular.

Branşa ilgi duydukları ilk yıllarda motosikleti yalnızca keyif için kullanan ikiz kardeşler, zamanla yetenekleriyle dikkati çekerek uluslararası arenaya yükseldi. Bugün Deniz Öncü Moto2 Dünya Şampiyonası'nda, Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele ederken ortak hedefleri Türk motosikletini dünyanın zirvesine taşımak.

Deniz Öncü, motosiklet serüvenlerinin planlanmış bir kariyer yolculuğu olmadığını belirterek, "Biz 4 yaşımızda motosiklet sürmeye başladık. Yarışçı olacağız ya da MotoGP'ye çıkacağız diye başlamadık. Pikniğe gittiğimizde motosiklet sürelim diye başladık, sonra iş ciddiye bindi." diye konuştu.

Kaza ve sakatlıklar vazgeçirmedi

Kariyerlerinde sakatlıklar da yaşayan ikiz kardeşler zorlu süreçleri atlatmayı başardı.

Deniz Öncü, geçen sezonun yarısında yaşadığı ciddi sakatlık nedeniyle sezonu tamamlayamadığını, Türkiye ve Avusturya'da yaklaşık 4 ay tedavi gördüğünü belirterek "Farklı terapistlerle, doktorlarla çalıştık tabii ama geri dönebildim, Allah'a şükür. En büyük meydan okuma sakatlıktan geri dönmekti ve bunu başardık." dedi.

Bu sezon yeni takıma ve yeni motosiklete uyum sağlamaya çalıştıklarını, ikinci yarıda daha güçlü sonuçlar alacaklarına inandığını dile getiren Deniz, "Henüz istediğimiz yerlerde asla değiliz, istediğim sonuçları elde edemiyorum. Birazcık daha üstüne koymamız gerekiyor çünkü takım olarak ben birazcık eksikler görüyorum. Tez zamanda inşallah tekrardan toparlanacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Can Öncü ise yaklaşık iki buçuk yıl önce Hollanda'nın Assen Pisti'nde yaşadığı ağır kazanın ardından "sinir transferi" ameliyatı geçirdiğini hatırlattı.

Mücadeleyi bırakmadığını vurgulayan Can Öncü, "Sezon geçen yılki kadar iyi geçmiyor. Geçen yıl biliyorsunuz dünya ikincisi olduk, birincilik için mücadele verdik. Ayın 20'sinde Fransa'da bir teste gidiyoruz, orada bütün problemlerimizi çözeceğimize inanıyorum. Sezonun ikinci yarısı yeni başlıyor, her şeyi telafi edebiliriz. İnşallah, testlerden sonra istediğimiz performansı yakalayabiliriz." şeklinde konuştu.

İki farklı kategori, hedef tek: Şampiyonluk

Moto2 ve Dünya Supersport Şampiyonası'nda farklı kategorilerde yarışan Öncü kardeşler, gelecek hedeflerini de dünyanın en üst seviyesinde yarışmak olarak belirledi.

Deniz Öncü, yeniden yarış kazanarak MotoGP'ye yükselmeyi istediğini belirterek "Hedefim tekrar yarışları kazanmaya başlayıp Toprak Razgatlıoğlu abimin yarıştığı yerde MotoGP'ye inşallah çıkmak istiyorum. İnşallah birlikte yarışırız." dedi.

Can Öncü ise öncelikli hedefinin Dünya Supersport Şampiyonası'nda zirveye çıkmak olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Sezonu her zamanki gibi ilk 3'te bitirmeyi planlıyorum. Zaten şu anda şampiyonada 4'üncü sıradayız, genel klasmanda 2'inci sıradaki ile aramızda sadece 12 puan var, bakıldığında fark yok gibi çünkü motorsporlarında her şey olabiliyor. Birincinin bir hata yapması zaten bize şampiyonada 1'inciyi yakalatır. Ondan dolayı şampiyonluk hedefinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Hayalim Kenan Sofuoğlu ağabey gibi 5 kez dünya şampiyonu olmak."

"Burası bizim stadyumumuz"

Sezon boyunca farklı ülkelerde yarışan iki kardeş, Türkiye'de bir araya geldiklerinde antrenmanlarını Sakarya'daki Kenan Sofuoğlu Pisti'nde gerçekleştiriyor.

Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu ve diğer milli sporcularla birlikte çalıştıklarını anlatan Deniz Öncü, "Burası bizim stadyumumuz. Kendimizi geliştirdiğimiz yer burası." derken Can Öncü ise dünyanın birçok motosiklet sporcusunun sahip olmadığı imkanlara sahip olduklarını söyledi.

İki kardeş de kariyerlerinde Kenan Sofuoğlu'nun yadsınamayacak katkıları bulunduğunu vurguladı.

Can Öncü, "Kenan ağabey olmasaydı belki hiçbirimiz bugün yarıştığımız yerlerde olmayacaktık. Belki de hepimiz bambaşka meslekler yapıyor olacaktık." dedi.

"Kardeşinin olması çok güzel"

Farklı şampiyonalarda yarışmaları nedeniyle sezon içinde çok sık bir araya gelemediklerini aktaran Öncü kardeşler, buna rağmen birbirlerinin kariyerini yakından takip ediyor.

Can Öncü, ikiz kardeşi Deniz'in MotoGP'ye yükseleceğine inandığını belirterek "Kardeşinin olması çok güzel her şeyi beraber paylaşabiliyorsun. İkizim de çok başarılı ve şu anda Moto2'de inşallah önümüzdeki yıllarda MotoGP'de olacak. Toprak Razgatlıoğlu ağabey gibi MotoGP'de yarışacak ve nice şampiyonluklar yaşayacak. İkimiz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. Ama tabii böyle bir kardeşin olup aynı sektörde yarışıp birbirinizi desteklemek gerçekten çok güzel bir şey." ifadelerini kullandı.

Deniz Öncü de aynı hedef doğrultusunda çalıştıklarını belirterek, "Moto2 öncelikli tek hedefim şu anda Moto2'de tekrardan o zaferlere ulaşmak. Bu pozisyonlarda asla mutlu olmam. Bunu başardıktan sonra inşallah MotoGP'ye, MotoGP'de de zirve inşallah." şeklinde konuştu.