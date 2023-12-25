 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İlayda İnçukur, U-15 RW kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
Üye Girişi

İlayda İnçukur, U-15 RW kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu

Antalya'da düzenlenen 2023 ASES U15 Salon Türkiye Şampiyonası'nda, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu İlayda İnçukur, U-15 RW kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

İlayda İnçukur, U-15 RW kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu
25.12.2023 - 16:41,
Abone Ol

Antalya'da düzenlenen "2023 ASES U15 Salon Türkiye Şampiyonasında, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu İlayda İnçukur U-15 RW kategorisinde Türkiye üçüncülüğünü elde etti.

Türkiye Okçuluk Federasyonu 2023-2024 faaliyet takviminde yer alan "2023 ASES U-15 Minikler (9-14 Yaş Grupları) Salon Türkiye Şampiyonası 20-24 Aralık tarihleri arasında Antalya'da gerçekleşti. Şampiyonada 42 Bölge, 134 kulüpten 972 sporcu en iyi dereceyi elde etmek için yarıştı. Hedefi tam isabet vurmak için farklı kategorilerde okçuların yaylarını gerdiği yarışmalarda, ilimizi temsil eden Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu İlayda İnçukur, U-15 RW kategorisinde Türkiye Üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Türkiye, Gençlik, Denizli, Spor, Antalya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor İlayda İnçukur, U-15 RW kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika


16:41
Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı
16:14
Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59
2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49
Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren 'uçak' diyaloğu Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36
Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25
7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22
Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor

Son Dakika
16:41 Gündeme damga vuran Icardi-Djiku penaltı pozisyonunun en net görüntüsü ortaya çıktı
16:14 Tapu yüzünden kavga ettiği ablasını öldürüp intihar etti
15:59 2023 yılının en çok konuşulan ünlü isimleri belli oldu! Zirvede Dilan Polat var
15:49 Sabiha Gökçen'de 2. pist açıldı! Törende Erdoğan ile Sabancı arasında güldüren "uçak" diyaloğu
15:36 Türk SİHA'ları, terör destekçilerinin açıklama yaptığı alanın yakınını vurdu
15:25 Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, ''Kira zammında yüzde 25 sınırı temmuzda sona eriyor'' iddialarını yalanladı
15:25 7 Ekim'den bu yana ilk mesaj! İsrail'in her yerde aradığı Yahya Sinwar sessizliğini bozdu
15:22 Yurt dışından getirilen telefon ve araçların Türkiye'de kullanım süresi uzatılıyor
15:06 2023'te en çok bunları konuştuk! Listenin zirvesinde yüreğimizi yakan Kahramanmaraş depremleri var
15:04 Süper Kupa finalinde Abdulkadir Bitigen düdük çalacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2023 16:52:55. #1.13#
SON DAKİKA: İlayda İnçukur, U-15 RW kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement