İlhan Fakılı resmen Beşiktaş\'ta

Beşiktaş, Fransa 2. Lig ekibi Clermont'ın 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu İlhan Fakılı ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Clermont Foot 63 ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu İlhan Fakılı ile 4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız İlhan Fakılı’ya şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.
Sol kanat pozisyonunda görev alan 20 yaşındaki genç oyuncu, siyah-beyazlılarda 29 numaralı formayı giyecek. Geride kalan sezonda Clermont formasıyla 34 resmi maçta görev aldı. Genç futbolcu, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.
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