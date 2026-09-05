İlhan Palut: Erzurumspor maçındaki görüntü için hazırlayamamışım - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İlhan Palut: Erzurumspor maçındaki görüntü için hazırlayamamışım

İlhan Palut: Erzurumspor maçındaki görüntü için hazırlayamamışım
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, deplasmanda 1-0 kaybettikleri Erzurumspor maçının ardından, 'Demek ki hazırlayamamışım' diyerek kötü görüntüden kendini sorumlu tuttu. Palut, takım olarak silkelenip savaşmaları gerektiğini vurguladı.

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Erzurumspor'un maça iyi hazırlandığını belirterek, "Bugün sahada her şeyden önce görmek istemediğimiz durumlar vardı. Bunu söylerken oyuncuların yaptığı aksiyonlar olarak dile getiriyorum, yapamadığı aksiyonlar olarak dile getiriyorum. Bunun da bir hazırlık süreci var. Bir takım ne kadar iyi hazırlanmışsa diğer tarafta ben bu görüntüyü beklemiyordum. Demek ki hazırlayamamışım" dedi.

Süper Lig'in 4'üncü hafta maçında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda Erzurumspor FK'ya 1-0 mağlup oldu. Ligde henüz puan alamayan Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut, karşılaşmayı değerlendirdi. Erzurumspor'u ve teknik direktör Serkan Özbalta'yı tebrik eden Palut, "Her şeyden önce futbolda kötü oynanabilir, evet istediğiniz kadar pozisyon yakalayamayabilirsiniz ama ikili mücadele kaybetme kabulleniş değil. Topları rakibe bırakma kabulü. Bugün sahada her şeyden önce görmek istemediğimiz durumlar, bunu söylerken oyuncuların yaptığı aksiyonlar olarak dile getiriyorum, yapamadığı aksiyonlar olarak dile getiriyorum. Bunun da bir hazırlık süreci var. Bir takım ne kadar iyi hazırlanmışsa diğer tarafta ben bu görüntüyü beklemiyordum. Demek ki hazırlayamamışım. İyi bir gün değil. Erzurumspor'u kutluyorum. Başarılar diliyorum. Bizim de durumumuzu özetledim, her şeyden önce savaşmamız, inanmamız ve ayağa kalkmamız gerek" diye konuştu.

Melih'in kaçırdığı pozisyonla ilgili değerlendirmede bulunan Palut, şunları söyledi:

"Tabii ki goller kırılma anlarıdır. Belki biz gol yemesek oyun daha dengede gidecek. Bir anda Erzurumspor, sahada daha iyi bir duruş gösterip savaşmaya başladı. Belki riskler alacaklardı içeride. Bunların hiçbiri gerçekleşmedi. Evet, atabileceğimiz bir gol Melih'in pozisyonunda olabilirdi. Bizi en azından zaten beraberliğe getirmiş olacakken artı galibiyete de belki ışık tutabilirdi. Mağlubiyet serisi çok kötü ne diyeyim. Gerçekten bu halde olduğumuz için üzgünüm. İnsanları üzdüğümüz için daha üzgünüm. Futbolda bunlar yaşandı mı yaşandı. Normal karşılıyor muyum normal karşılamıyorum. Altından kalkılabilir mi? Bir şeyleri değiştirirsek altından kalkabiliriz. Ama bu görüntümüzle sahada yer alırsak, takım olarak diyorum oyunculara söyleyeyim de yanlış anlaşılmasın. Değişen hiçbir şey olmaz onun için. Bu dört mağlubiyetle yaşamayı bırakıp hemen ilk adımı en kısa sürede atmamız lazım."

'SAVAŞMAMIZ LAZIM'

Takım olarak silkelenmeleri gerektiğini ifade eden Palut, "11 belirleme tamamen bir kararlar mekanizması. Savaşmaya hazır çok oyuncular var. Takımın üretkenliği biraz düşebilir ama savaşabilirsiniz. Tam hazır olmayıp normalde oyuncu karakteri olarak efektif oyuncular var. Bunları oynatarak da hazırlayabilirsiniz. ya da işte bir tercih ben savaşacak oyuncularla sahaya çıkarım. Savaşırım. Aslında tamamen bu tercihlerin bir yansıması olacak. Beklentim, her şeyden önce bir başkaldırış, bir silkeleniş, bu duruma bir karşı çıkma görüntüsünü vermemiz lazım. Dizilişten, oyuncu seçiminden önce savaşmamız lazım. Bu hafta gördüğüm kadarıyla bize düşen hem maça bir şekilde hazırlanıp hem de oyuncuları bu noktada silkelemek, kendimiz silkelenmek. Bu oyuncu, teknik adam böyle bir ayrılık yok. Onlar iyiyse biz iyiyiz, biz iyiysek onlar iyi. Hep beraber bunun yasını tutmadan en kısa zaman neyse bu büyük yükü üzerimizden atabilecek sonucu demiyorum, en başta mücadeleyi göstermeliyiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Erzurumspor Kulübü, İlhan Palut, Konyaspor, Tümosan, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlhan Palut: Erzurumspor maçındaki görüntü için hazırlayamamışım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yemen ordusu Taiz’de stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisini Husilerden geri aldı Yemen ordusu Taiz'de stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisini Husilerden geri aldı
Osimhen’in 50 milyon TL’lik Ferrari’si asfaltı ağlattı Osimhen'in 50 milyon TL'lik Ferrari'si asfaltı ağlattı
Dünyanın en tehlikeli adasına girmek cesaret istiyor binlerce yılan burada Dünyanın en tehlikeli adasına girmek cesaret istiyor; binlerce yılan burada
Sakatlanan Osimhen’den ilk açıklama geldi Sakatlanan Osimhen'den ilk açıklama geldi
Berhan Şimşek’ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: ’Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım Berhan Şimşek'ten şiddet gören Özlem Şanver ilk kez konuştu: 'Düzelecek, özür dilerim’ dedi, inandım
2 bin 34 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi 2 bin 34 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
Galatasaray’da bir sakatlık daha İkinci yarıya çıkamadı Galatasaray'da bir sakatlık daha! İkinci yarıya çıkamadı
Osimhen sakatlandı İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi Osimhen sakatlandı! İşte 5 gollü nefes kesen maçın galibi

20:01
Canlı anlatım: Kıran kırana mücadelede goller peş peşe
Canlı anlatım: Kıran kırana mücadelede goller peş peşe
19:55
Atletico Madrid’i paramparça ettiler
Atletico Madrid'i paramparça ettiler
19:51
Filipe Luis, Monaco’yla fırtına gibi başladı
Filipe Luis, Monaco'yla fırtına gibi başladı
19:45
Osimhen’de büyük tehlike O maçları kaçırabilir
Osimhen'de büyük tehlike! O maçları kaçırabilir
19:29
Filenin Sultanları finale çıktı, gözler Ebrar’ı aradı Nedeni belli oldu
Filenin Sultanları finale çıktı, gözler Ebrar'ı aradı! Nedeni belli oldu
19:08
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı
Evinde ölü bulunan ünlü oyuncu, reyting rekortmeni diziden de apar topar ayrıldı
18:35
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe’nin eski hocasıyla patlatıyor
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
18:33
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 20:50:07. #7.12#
SON DAKİKA: İlhan Palut: Erzurumspor maçındaki görüntü için hazırlayamamışım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement