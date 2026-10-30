İlhan Palut kendi yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydı - Son Dakika
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İlhan Palut kendi yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydı

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İlhan Palut kendi yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydı
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Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray'a 4-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, özellikle üçüncü golde yapılan hataya dikkat çekerek, "Böyle bir golü uzun süredir görmüyordum. Acayip bir hataydı" dedi.

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'a 4-0 mağlup olan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, maçın ardından açıklamalar yaptı.

"12. DAKİKADAN SONRA YALPALADIK"

Maçı değerlendiren İlhan Palut, "Maç başlangıcı kötü değildi, asla kötü değildi. Dengeliydi, önde baskı yapabiliyorduk. Çok sorun yaşamıyorduk. 12. dakikada golü yedik, ondan sonra yalpalar gibi olduk. İlk yarıda dengeli bir oyun vardı. İki duran top golü yedik, bir tanesi çok ekstraydı. İki duran top olabilir ama ilk yarıda 2-1'i bulabilirdik. Belki bu maçı biraz daha dengede tutardı." dedi.

İlhan Palut kendi yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydı

"ACAYİP BİR HATAYDI''

Yedikleri üçüncü gole tepki gösteren İlhan Palut, "İkinci yarıda çıkarken bazı konuşmalar ve değişikliklerimiz oldu. Daha ne olacağını görmeden korkunç, fena bir gol yedik. Böyle bir golü uzun süredir görmüyordum. Acayip bir hataydı." ifadelerini kullandı. 

İlhan Palut kendi yedikleri gole patladı: İnanılmaz bir hataydı

"OSIMHEN UYARISI KARARLARI ETKİLEMİŞ OLABİLİR"

Sözlerine devam eden deneyimli hoca, "Belki biz yönlendirdik, Osimhen'i bırakmayalım diye. Böyle uyarılar karar mekanizmalarını etkiliyor. Bu da buradan alacağımız ders. Onun sonrasında zaten 4-0 oldu ve bizim adımıza çok zorlaştı. İlk yarı dengeliydi ama... Bugünkü duran topları saymazsak, bizim adımıza negatif olan hızdı. Gerçekten karşı koymakta zorlandığımız oyuncuları vardı. Bizim için kötü bir akşam oldu. Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Yenilmek kötü. Hemen bu mağlubiyeti unutup yolumuza devam etmemiz gerekecek." açıklamasında bulundu. 

Galatasarayİlhan PalutKonyasporFutbolSporSon Dakika

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