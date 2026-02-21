İlhan Palut'tan Galatasaray galibiyeti sonrası camiasına sevinç uyarısı - Son Dakika
İlhan Palut'tan Galatasaray galibiyeti sonrası camiasına sevinç uyarısı

İlhan Palut\'tan Galatasaray galibiyeti sonrası camiasına sevinç uyarısı
21.02.2026 23:48
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Galatasaray galibiyeti sonrası konuştu. Sevinçlerini abartmamaları gerektiğini ifade eden Palut, ''Galatasaray'ı yendik diye kutlamasını günlere yayarsak yeniden bir final bir final diye sezon sonuna kadar gideriz.'' açıklamasını yaptı.

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, 2-0 kazanılan Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"TAKIMIMDA TAM DA BUNU GÖRDÜM''

Mücadeleyi değerlendiren İlhan Palut "Galatasaray'ın zaten potansiyelli oyuncuları var, Okan Hoca ikinci yarıda hamleler de yaptı. Galatasaray'dan çok bizim ne yapacağımız önemliydi. Takımımda bir durgunluk vardı, oyun iştahı göremediğim anlar vardı. Gördüğüm maçlarda da 90 dakikaya yayılamıyordu. Oyun konsantrasyonu, ikili mücadele iştahı, dönem dönem cesurca oynama önemliydi. Skordan bağımsız olarak oyuncularım maç boyunca ne dediysek onu yapmaya çalıştılar. Hatalar oldu mu, tabii oldu ama takımlar bu haftalarda yeni bir oyun stiliyle oynamıyorlar. Her maça konsantre olanlar istediği sonucu alıyorlar. Takımımda tam da bunu gördüm." dedi.

"GALATASARAY'I YENDİK DİYE KUTLAMAYI GÜNLERE YAYARSAK..."

Sevinçlerini abartmamaları gerektiğini ifade eden İlhan Palut "Galatasaray'dan da öte, 3 puana ihtiyacımız çok vardı. Galip gelememe baskısı vardı, tesislerde camiada sonuna kadar hissediliyordu ve bize de yansıyordu. Oyuncularımın karşısında bunu dillendirmedim. Her maça yeni bir şans olarak baktık. Hala çok fazla puana ihtiyacımız vardı. Bugünkü galibiyet, oyuncuların özgüvenini yerine getirecekse son değerli. Galatasaray'ı yendik diye kutlamasını günlere yayarsak yeniden bir final bir final diye sezon sonuna kadar gideriz." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A RÖVANŞTA CANI GÖNÜLDEN BAŞARILAR"

Galatasaray'a Avrupa'da başarılar dileyen deneyimli hoca, "Mücadele önemliydi, 3 puan önemliydi. Galatasaray çok iyi bir rakip. Çok puana ihtiyacımız var. Her maç en az bu kadar mücadele etmeliyiz. Galatasaray, Juventus'a karşı çok iyi oynadı. Onlara rövanşta canı gönülden başarılar." açıklamasında bulundu.

"İÇİMİZDE KÜÇÜK BİR HUZUR VE MUTLULUK VAR"

İlhan Palut son olarak, "Konya'yı seviyorum. Bunu dürüstçe söylüyorum. Tesis yeni, yönetim kurulu ve başkan yeni. Yepyeni bir takım. Aslında önümüze çıkan bir puan durumu var. Şöyle bir algı oluştu; İlhan Hoca gelecek, eli değecek ve o bir şeyler yapacak durumu var şehirde. Tabii ki biz elimizden geleni yapacağız ama bu ekstra bir sorumluluk verdi. Geldiğimden günden beri çok sorumluluk hissediyorum. Antrenman yaptıkça... Bu hafta ilk kez dolu dolu çalıştık takımla. Ben yavaş yavaş oyuncularımdan neler alabileceğimi anlıyorum. Oyuncularım benim ne istediğimi anlıyorlar yavaş yavaş. Güzel bir galibiyet oldu. Ayağımız yere sağlam basmalı. İçimizde küçük bir huzur ve mutluluk var." şeklinde konuştu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Enver Kocadaş Enver Kocadaş:
    tebrikler hemserilerim 2 0 Yanıtla
  • 28510 28510:
    helal olsun trabzon daha bunları yenme başarısı gösteremedi beğenmediği oyuncuda sizde ilk 11 de oynadı. helal be size 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
