İlhan Palut'tan Transfer Açıklaması

Spor

İlhan Palut: "Bir aksilik olmazsa Abdülkadir Ömür aramıza katılacak"

İSTANBUL - Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, 3-2 mağlup oldukları Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, bir aksilik olmadığı takdirde Abdülkadir Ömür'ün takıma katılacağını ve Amir Hadziahmetovic'in de Beşiktaş'a döneceğini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "Kasımpaşa takımı çok atıp en gol çok yiyen 5. takımıydı. Biz de gol yeme konusunda istediğimiz sağlamlıkta değildik, 7. sıradaydık. Gollü bir maç vadediyordu. Amacımız rakibin bu zaafını kullanıp goller bulabilmek ama savunmada onların efektif oyuncularına izin vermemekti. İlk yarıda genel manada hiç pozisyon vermedik. İlk yarı iyi organize olamadık. İkinci yarıya çok iyi başladık. 2-2'yi arayan takımdık. Kasımpaşa ilk geldiği anda 3'ü buldu. Duran toptan da olsa 3-2'yi bulduk. Beraberliği yakalayabilirdik. Yine kötü goller yediğimiz bir maçın sonucunda istemediğimiz bir sonuçla ayrıldık. İyi gitmiyoruz, toparlamamız gerekiyor. Bunun için çalışacağız. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Bunları çok söylediğimin de farkındayım. Kasımpaşa'yı tebrik ediyorum. Üzgün bir şekilde buradan ayrılıyoruz" diye konuştu.

"Bir aksilik olmazsa Abdülkadir Ömür aramıza katılacak"

Abdülkadir Ömür'ün transferi ve kiralık olarak kadroda bulunan Amir Hadziahmetovic'in Beşiktaş'a dönme ihtimali üzerine de konuşan, "Bir aksilik olmazsa Abdülkadir Ömür aramıza katılacak. Bir sürpriz olmazsa da Amir Hadziahmetovic yarın Beşiktaş'a dönecek" dedi.