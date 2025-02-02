Ilıcalı: Hakem tartışmalarını anlayamıyorum - Son Dakika
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Ilıcalı: Hakem tartışmalarını anlayamıyorum

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Rizespor maçının ardından hakem polemiklerine anlam veremedi.

02.02.2025 23:46
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Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçtan sonra hakem konuşulmasına anlam veremediklerini söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan ve 3-2 kazandıkları maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Ilıcalı, sözlerine hayatlarını kaybeden camianın önemli isimlerinden Ogün Altıparmak ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Dereli'yi Allah'tan rahmet dileyerek başladı.

Çok acı bir gün yaşadıklarını aktaran Ilıcalı, baş sağlığı dileyen kulüplere teşekkür etti.

Taraftardan çok etkilendiğini aktaran Ilıcalı, "Taraftarımızla ilgili söyleyeceğim tek şey var. Yine 1 hikaye daha yazdı taraftarımız. Stadımızdaki sesin her seferinde daha çok artması, Fenerbahçelilerin başarıya inanması, bunlar çok güzel şeyler. Bir kez daha insan gurur duyuyor. Stat atmosferi, 2 gol yemesine rağmen taraftarın desteği bırakmaması, takımın arkasında olması çok değerli. Futbolcularımıza ayrıca teşekkür ediyoruz. Maçı sonuna kadar kovalayıp çevirmeleri inancımızı daha da artırdı. Taraftarımızın futbolcuların arkasında 12. adam olması hatta 13. adam da diyebilirim, futbolcularımızın bu konuda inancın yeni bir hikayesini yazması, 2 haftada 2 tane geri dönüş, bunlar güzel şeyler." ifadelerini kullandı.

Mert Hakan Yandaş ile Samet Akaydin'in maçtan sonraki tartışmasını futbolun içinde gördüğünü dile getiren Ilıcalı, şöyle devam etti:

"Bugün hakem tartışılıyor, onu çok anlamış değilim. Hakem hocalarını dikkatle takip edeceğiz ama ne oldu diyorsanız ben bir şey bulamadım. Hakemin sürekli olarak polemik haline getirilmesini anlayamıyorum. Herhalde adet oldu. Ortada net bir şey olur, katliam olur, penaltı verilmez, yüzde yüz gol iptal edilir anlarım ama bugün ne oldu anlamış değilim. Daha önce bizim bir oyuncumuz İngilizce bir kelime kullandı maçtan atıldı Fred. Bugün aynısı oldu. Burada ne oldu anlamadım, futbolcu kendi itiraf etti. Bizimki de atıldı, demek ki her takımda atılabiliyormuş. Burada ayrıcalık olduğunu düşünmüyorum. Kırmızı kartı kendi yazmış. Başka ne oldu var mı tartışılacak bir şey? Ben öyle bir şey de görmedim ama alıştığımız bir şey. Çirkin bir açıklamayla muhatap olduk. Yabancı VAR, adalet gelmesi demektir. Adalet hataların ya da doğru kararların eşit olarak dağılmasıdır, anlatamadık belki bunu. Şimdi her hata olabilir ama adamlar yabancı, buna karşı gelmeyi anlayamıyorum. Yabancı VAR'ı isteyen tarafın, onunla ilgili açıklama yapması. Ben de geçen hafta 'Herkes istedi.' dedim. Yabancı VAR geldi, şimdi ona sataşıyorsunuz. Biz yabancı VAR üzerinde neden Türk futboluna karşı bu tip savaş açtılar anlayamadım."

Ayrıcalık istemediklerini, adalet istediklerini hatırlatan Ilıcalı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Lehimize de hata olmasın. Hata oluyorsa hatalar eşit dağılsın istiyoruz. Yabancı VAR'ı 'Biz getirdik, biz istedik, federasyonu yaptı.' demedik. Biz getirdik yabancı VAR'ı diye metni değiştirip üzerine yorum yapıyorlar. İnşallah Türk futboluna hatalarda adalet gelir, ayrıcalık olmaz. Federasyonumuza en baştan beri 'Güveniyoruz' dedik. Yabancı VAR olayı Kulüpler Birliğinde konuşulmuş, kulüplerin ortak talebi. Buradan bir şeyler çıkarmaya gerek yok."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ilıcalı: Hakem tartışmalarını anlayamıyorum - Son Dakika

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