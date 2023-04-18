Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in ilişkilerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre ikili arasında anlaşmazlıklar var.
Bild'in İspanyol basınına dayandırdığı habere göre, Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez'in ilişkisinde büyük sorunlar var. Haberde Rodriguez'in son aylarda bencil ve kibirli biri haline geldiği belirtildi.
Ronaldo'nun ayrıca Rodriguez'in ailesini de boşladığından şikayetçi. Portekizli yıldızın, sevgilisinin kendisi ve çocuklarla az ilgilenmesinden sıkıldığı, bu durumun büyük bir krize neden olduğu ifade edildi.
Son Dakika › Spor › İlişkisinde kriz yaşıyor! Ronaldo, sevgilisi Georgina'nın 2 huyundan şikayetçi - Son Dakika