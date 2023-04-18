İlişkisinde kriz yaşıyor! Ronaldo, sevgilisi Georgina'nın 2 huyundan şikayetçi

Soyadındaki 'a'ları 'e' yaptı, devamındaki ifadeler daha sert

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in ilişkilerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre ikili arasında anlaşmazlıklar var.

BENCİL VE KİBİRLİ BİRİ HALİNE GELDİ

Bild'in İspanyol basınına dayandırdığı habere göre, Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez'in ilişkisinde büyük sorunlar var. Haberde Rodriguez'in son aylarda bencil ve kibirli biri haline geldiği belirtildi.

İLGİSİZLİKTEN SIKILDI

Ronaldo'nun ayrıca Rodriguez'in ailesini de boşladığından şikayetçi. Portekizli yıldızın, sevgilisinin kendisi ve çocuklarla az ilgilenmesinden sıkıldığı, bu durumun büyük bir krize neden olduğu ifade edildi.