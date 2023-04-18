İlişkisinde kriz yaşıyor! Ronaldo, sevgilisi Georgina'nın 2 huyundan şikayetçi - Son Dakika
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İlişkisinde kriz yaşıyor! Ronaldo, sevgilisi Georgina'nın 2 huyundan şikayetçi

18.04.2023 17:22

Suudi Arabistan takımı Al Nassr'ın formasını giyen Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez arasında kriz çıktı. Yakın çevresine göre, Rodriguez son aylarda kendisini bencil ve kibirli biri olarak göstermeye başladı. Ronaldo ayrıca, sevgilisinin kendisi ve çocuklarıyla ilgilenmediğinden şikayetçi oldu.

Cristiano Ronaldo ile Georgina Rodriguez'in ilişkilerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İspanyol medyasında yer alan haberlere göre ikili arasında anlaşmazlıklar var.

BENCİL VE KİBİRLİ BİRİ HALİNE GELDİ

Bild'in İspanyol basınına dayandırdığı habere göre, Ronaldo ile sevgilisi Georgina Rodriguez'in ilişkisinde büyük sorunlar var. Haberde Rodriguez'in son aylarda bencil ve kibirli biri haline geldiği belirtildi.

İLGİSİZLİKTEN SIKILDI

Ronaldo'nun ayrıca Rodriguez'in ailesini de boşladığından şikayetçi. Portekizli yıldızın, sevgilisinin kendisi ve çocuklarla az ilgilenmesinden sıkıldığı, bu durumun büyük bir krize neden olduğu ifade edildi.

İlişkilerinde büyük kriz çıktı! Ronaldo, sevgilisi Georgina'nın 2 huyundan illallah etti
İlişkilerinde büyük kriz çıktı! Ronaldo, sevgilisi Georgina'nın 2 huyundan illallah etti
İlişkilerinde büyük kriz çıktı! Ronaldo, sevgilisi Georgina'nın 2 huyundan illallah etti
YORUMLAR (1)
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Cristiano Ronaldo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlişkisinde kriz yaşıyor! Ronaldo, sevgilisi Georgina'nın 2 huyundan şikayetçi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İlişkisinde kriz yaşıyor! Ronaldo, sevgilisi Georgina'nın 2 huyundan şikayetçi - Son Dakika
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