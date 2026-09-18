İlk kez milli mayoyu giyecek güreşçi Nilsu, Balkan Oyunları için son antrenmanını yaptı - Son Dakika
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İlk kez milli mayoyu giyecek güreşçi Nilsu, Balkan Oyunları için son antrenmanını yaptı

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İlk kez milli mayoyu giyecek güreşçi Nilsu, Balkan Oyunları için son antrenmanını yaptı
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Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu 14 yaşındaki Nilsu Öztürk, 28 Eylül-5 Ekim tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek Balkan Oyunları'nda ilk kez milli formayla mindere çıkacak. Antrenörü Murat Çakır, şampiyonluk beklediklerini ve hedeflerinin olimpiyatlar olduğunu söyledi.

İlk kez milli formayı giyecek olmanın heyecanını yaşayan 14 yaşındaki güreşçi Nilsu Öztürk, Hırvatistan'da düzenlenecek Balkan Oyunları için hazırlıklarını tamamladı.

Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Nilsu, 23-30 Nisan tarihlerinde Kars'ta düzenlenen 15 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 58 kiloda ikinci oldu.

Bu derecesiyle Edirne'deki milli takım kampına davet edilen Nilsu, 28 Eylül-5 Ekim tarihlerinde Hırvatistan'da düzenlenecek Balkan Oyunları'nda ilk kez milli formayla mindere çıkacak.

Güreş antrenörü Murat Çakır'ın yönetiminde hazırlıklarını tamamlayan sporcu, ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

"Çok heyecanlıyım"

Nilsu Öztürk, AA muhabirine, Balkan Oyunları için çalışmalarını yaptığı son antrenmanla tamamladığını söyledi.

İlk kez milli formayı giyeceğini belirten Nilsu, bunun için çok emek verdiğini anlattı.

Nilsu, kürsünün zirvesinde yer almak istediğini dile getirerek, en büyük hedefinin olimpiyatlarda yer almak olduğunu ifade etti.

Herkesin desteğinin kendisini güçlü hissettirdiğinden bahseden Nilsu, "Çok heyecanlıyım, ülkemi temsil etmek benim için gurur verici. En güzel şekilde temsil edeceğim." dedi.

Antrenör Murat Çakır: "Hedefimiz her zaman en yüksek seviye"

Antrenör Murat Çakır da Nilsu'nun gelişimini yakından takip ettiklerini, sporcunun her zaman üzerine koyarak ilerlediğini dile getirdi.

Asıl hedeflerinin Nilsu'yu dünya arenasına çıkarmak olduğunu anlatan Çakır, "Nilsu ile hedefimiz her zaman en yüksek seviye. Zonguldak'tan olimpiyatlara sporcu göndermek hedefimiz, inancımız da bu yönde. Nilsu'yu kademe kademe üst seviyelerde görmek istiyoruz." diye konuştu.

Çakır, sporcusunun çok emek verdiğine ve sıkı çalışma programı uyguladığına değinerek, "Uluslararası deneyimi ilk defa yaşayacak. Beklentimiz şampiyon olması yönünde, inanıyoruz olacak. En kötü madalyayla döneneceğine canıgönülden inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
Murat ÇakırHırvatistanZonguldakGençlikEylülSporSon Dakika

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