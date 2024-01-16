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Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar - Son Dakika
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Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar

Fenerbahçe'de başarılı bir sezon geçiren İsmail Yüksek'e Lyon talip oldu. Fransız ekibi, milli futbolcu için sarı-lacivertlilere 8 milyon euro ve bonuslar teklif etti.

16.01.2024 - 08:56,  Güncelleme: 09:07
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Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe'nin başarılı orta sahası İsmail Yüksek'e Fransa'dan talip çıktı.

MATIC OLMAYINCA ROTAYI İSMAİL'E KIRDILAR

L'Equipe'te yer alan habere göre, orta sahasını güçlendirmek için harekete geçen Lyon, İsmail Yüksek'e kancayı taktı. İlk hedefi Matic olan ancak bu transferi zora giren Fransız ekibi, rotayı milli futbolcuya çevirdi.

TEKLİF 8 MİLYON EURO

Lyon'un İsmail Yüksek için Fenerbahçe'ye 8 milyon euro ve bonuslar içeren bir teklif yaptığı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin ise bu teklife ne yanıt verdiği henüz bilinmiyor.

Lyon, İsmail Yüksek\'e kancayı taktı! İlk teklifi yaptılar
YORUMLAR (1)
  • Gürhan TUNALI: Sezon sonu gelin. Şampiyonluktan sonra fiyatı en az 15 Milyon Euro... Yanıtla 10 1

İsmail Yüksek, Fenerbahçe, Fransa, Lyon, Spor, Son Dakika

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