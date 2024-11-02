İlk yarı 0-0 sona erdi

Stat: RHG Enertürk Enerji
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Bahtiyar Birinci, Murat Şener
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Attamah, Carole, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Cardoso, Mane, Bourabia, Nazon
Adana Demirspor: Vedat Karakuş, Tolga Kalender, Semih Güler, Arda Okan Kurtulan, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Maestro, Tayfun Aydoğan, Ali Yavuz Kol, Yusuf Barası, Fougeu
Sarı kartlar: Dk. 8 Abdulsamet Burak (Adana Demirspor), Dk. 37 Kartal Kayra Yılmaz, Dk. 44 Attamah (Bellona Kayserispor)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Bellona Kayserispor ile Adana Demirspor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
5. dakikada sol kanatta topla buluşan Mane'nin ceza sahasına pasına Hasan Ali Kaldırım'ın vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
14. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Cardoso'nun yerden pasına Nazon'un vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
24. dakikada sağ kanatta toplu buluşan Tayfun Aydoğan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
26. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ali Yavuz Kol'un şutunda, kaleci son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.
30. dakikada Cardoso'nun sol kanattan ceza sahasına ortasında, top üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
33. dakikada sağ kanattan Cardoso'nun ceza sahasına ortasına Nazon'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
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