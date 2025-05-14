İlker Yağcıoğlu, Ali Koç'un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı - Son Dakika
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Spor

İlker Yağcıoğlu, Ali Koç'un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı

İlker Yağcıoğlu, Ali Koç\'un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı

Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Fenerbahçe taraftarının imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı. Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin Victor Osimhen'i getirmesi halinde imza kampanyasının son bulacağını belirterek, ''Ali Koç, Osimhen'i alırsa eğer tepkileri keser, imza kampanyası falan sona erer.'' dedi.

14.05.2025 18:49
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Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitirmesi beklenen Fenerbahçe'de taraftarların yönetime tepkisi sürüyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, erken seçime gidilmesi için imza kampanyasını sürdürürken, spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Ali Koç'un bu imza kampanyasını nasıl durdurabileceğine dair yorumlarda bulundu.

''OSIMHEN'İ ALIRSA TEPKİLERİ KESER''

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen transferinin imza kampanyalarını bitirebileceğini dile getiren İlker Yağcıoğlu, "Ali Koç, Osimhen'i alırsa eğer tepkileri keser, imza kampanyası falan sona erer. Ama olur mu? O da zor gözüküyor'' dedi.

''TARAFTARLARDA 11 YILLIK BİRİKİM VAR''

Sözlerine devam eden İlker Yağcıoğlu, "Hiçbir Fenerbahçe Başkanı, 7 sene şampiyon olmadan görevde kalmamıştır. Ondan önce de 4 senelik Aziz Yıldırım dönemi var. Taraftarlarda 11 yıllık birikim var" ifadelerini kullandı.

"COŞKU HAKEM VE RAKİBE BASKI YOK"

Fenerbahçe taraftarlarının takımlarına karşı güvenini kaybettiğini söyleyen Yağcıoğlu, "Galatasaray taraftarının takımına desteğine bak, bir de Fenerbahçe taraftarının desteğine bak. Coşku, hakem ve rakibe baskı yok. Çünkü takıma güven kalmadı. En ufak şeyde tepki gösteriliyor" şeklinde konuştu.

İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlker Yağcıoğlu, Ali Koç'un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • 22041980:
    rahmetli Maradona nın genç halini getirdim dese bile istemiyoruz.İSTİFA et.Bu kadar yüzsüz olunmaz istemiyoruz artık seni 36 2 Yanıtla
  • mahmut güloğlu:
    o formayi giymis kimseye gerek yok istemiyoruz 19 4 Yanıtla
  • Bülent Yagan:
    ulan bunlar nasıl düşünüyor aklım almıyor osimeni alırsa osimen gelmez ise herşey orda biter 17 1 Yanıtla
  • Yenal Kucuk:
    taklitler asıllarını yaşatır siz hep eziksiniz ezik kalacaksınız 12 3 Yanıtla
  • uRaZ’ın DÜNYASI:
    messi gelsede bunafam gitmeli 14 0 Yanıtla
  • Hakan1421:
    osimhen kim oluyor Fenerbahçe'nin Yusuf en-nesyrisi var ya dünnnyyyaaa starı 6 5 Yanıtla
  • kerimbayram2442:
    4 osimende is yapmaz fenerde taktiği yok bir defa fenerin 5 2 Yanıtla
  • Arif Ucas:
    lan osimhen Fenerbahçede bu başarıyı yakalayabilrmi.daha geçen hafta saha içinde 2 oyuncunu birbirine girdi.. 3 1 Yanıtla
  • Ariza Makakula:
    geriden durdurabilir dogru 2 1 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    yav he he her boku biliyorsunuz fifa dünya karmasının 11’ini getirse bile vizyonsuz bencil ukala futbol cahili başkan istemiyoruz artık yeter! @ alikocistifa 1 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    Fenerbahçe nin Galatasaray hayranlığı aldığı futbolcular büyük Mehmet, engin verel, Tanju Çolak, prekazi, serdar aziz, Tolga ciğerci, Mehmet tobal, şimdi osimhene kancayı taktı 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: İlker Yağcıoğlu, Ali Koç'un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı - Son Dakika
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