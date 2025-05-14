Süper Lig'de sezonu ikinci sırada bitirmesi beklenen Fenerbahçe'de taraftarların yönetime tepkisi sürüyor. Sarı-lacivertli taraftarlar, erken seçime gidilmesi için imza kampanyasını sürdürürken, spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Ali Koç'un bu imza kampanyasını nasıl durdurabileceğine dair yorumlarda bulundu.
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Victor Osimhen transferinin imza kampanyalarını bitirebileceğini dile getiren İlker Yağcıoğlu, "Ali Koç, Osimhen'i alırsa eğer tepkileri keser, imza kampanyası falan sona erer. Ama olur mu? O da zor gözüküyor'' dedi.
Sözlerine devam eden İlker Yağcıoğlu, "Hiçbir Fenerbahçe Başkanı, 7 sene şampiyon olmadan görevde kalmamıştır. Ondan önce de 4 senelik Aziz Yıldırım dönemi var. Taraftarlarda 11 yıllık birikim var" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe taraftarlarının takımlarına karşı güvenini kaybettiğini söyleyen Yağcıoğlu, "Galatasaray taraftarının takımına desteğine bak, bir de Fenerbahçe taraftarının desteğine bak. Coşku, hakem ve rakibe baskı yok. Çünkü takıma güven kalmadı. En ufak şeyde tepki gösteriliyor" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Spor › İlker Yağcıoğlu, Ali Koç'un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı - Son Dakika
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