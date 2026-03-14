İlker Yağcıoğlu\'ndan Fenerbahçe için büyük iddia

Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.

"ÇEKİRGE BU SEFER ZIPLAMADI"

Fenerbahçe'nin kötü oyununa dikkat çeken İlker Yağcıoğlu, "Takke düştü kel göründü. Haftalardır bugünün geleceği bağıra bağıra belliydi. Kocaelispor maçının ardından iki beraberlik ki geçen hafta da bu konuşmayı yapabilirdik. Son anda bir şekilde Fenerbahçe maçı çevirdi. Orada da oyun kötüydü, beklentilerin çok uzağındaydı. Önemli olan sonuç, son haftalar yaklaştıkça kazanabilmektir dedik. O yüzden biraz da sustum. Çekirge bu sefer zıplamadı." ifadelerini kullandı.

"BELKİ İKİNCİLİĞİN TEHLİKEDE"

Fenerbahçe'nin üçüncü olma ihtimalinin şampiyon olma ihtimalinden daha fazla olduğunu belirten Yağcıoğlu, '' "Biz neden Fenerbahçe'nin kötü olmasını isteyelim? Ben aksine iyi olmasını isterim. Gördüğümü de söylerim. Skora mı bakıyorsunuz? Hadi bakın skora şimdi! Hadi konuşun! 2-0. Sezon bitti. Belki ikinciliğin tehlikede. Üçüncü olma ihtimali şampiyon olma ihtimalinden daha fazla.'' dedi.

"BÖYLE Mİ ZORLAYACAKSIN GALATASARAY'I?"

İlker Yağcıoğlu son olarak "Bu saatten sonra ne olacak? 4 puan artı bir maç eksik Galatasaray'ın. Galatasaray kaybedecek de... Galatasaray kaybedebilir, maçları hala zor. Sen kazanamıyorsun ki. Senin kaybın 7 puan. Geçen haftayı da koysan 9 puan 10 puan kaybedecektin ya. Böyle mi yarışacaksın? Böyle mi zorlayacaksın Galatasaray'ı? Hadi ya bırakın Allah aşkına." sözlerini sarf etti.