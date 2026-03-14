İlker Yağcıoğlu\'ndan Fenerbahçe için büyük iddia

14.03.2026 20:33
Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Fenerbahçe'nin ligdeki durumunu değerlendirdi. Sarı-lacivertliler ile ilgili büyük bir iddiada bulunan İlker Yağcıoğlu, Hadi bakın skora şimdi! Hadi konuşun! 2-0. Sezon bitti. Belki ikinciliğin tehlikede. Üçüncü olma ihtimali şampiyon olma ihtimalinden daha fazla.'' dedi.

Spor yorumcusu İlker Yağcıoğlu, Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olduğu karşılaşmayı TRT Spor ekranlarında değerlendirdi.

"ÇEKİRGE BU SEFER ZIPLAMADI"

Fenerbahçe'nin kötü oyununa dikkat çeken İlker Yağcıoğlu, "Takke düştü kel göründü. Haftalardır bugünün geleceği bağıra bağıra belliydi. Kocaelispor maçının ardından iki beraberlik ki geçen hafta da bu konuşmayı yapabilirdik. Son anda bir şekilde Fenerbahçe maçı çevirdi. Orada da oyun kötüydü, beklentilerin çok uzağındaydı. Önemli olan sonuç, son haftalar yaklaştıkça kazanabilmektir dedik. O yüzden biraz da sustum. Çekirge bu sefer zıplamadı." ifadelerini kullandı.

"BELKİ İKİNCİLİĞİN TEHLİKEDE"

Fenerbahçe'nin üçüncü olma ihtimalinin şampiyon olma ihtimalinden daha fazla olduğunu belirten Yağcıoğlu, '' "Biz neden Fenerbahçe'nin kötü olmasını isteyelim? Ben aksine iyi olmasını isterim. Gördüğümü de söylerim. Skora mı bakıyorsunuz? Hadi bakın skora şimdi! Hadi konuşun! 2-0. Sezon bitti. Belki ikinciliğin tehlikede. Üçüncü olma ihtimali şampiyon olma ihtimalinden daha fazla.'' dedi.

"BÖYLE Mİ ZORLAYACAKSIN GALATASARAY'I?"

İlker Yağcıoğlu son olarak "Bu saatten sonra ne olacak? 4 puan artı bir maç eksik Galatasaray'ın. Galatasaray kaybedecek de... Galatasaray kaybedebilir, maçları hala zor. Sen kazanamıyorsun ki. Senin kaybın 7 puan. Geçen haftayı da koysan 9 puan 10 puan kaybedecektin ya. Böyle mi yarışacaksın? Böyle mi zorlayacaksın Galatasaray'ı? Hadi ya bırakın Allah aşkına." sözlerini sarf etti.

Suudi Arabistan: Ülkenin doğusunda 6 İHA imha edildi Suudi Arabistan: Ülkenin doğusunda 6 İHA imha edildi
Galatasaray’da Lucas Torreira kararı Galatasaray'da Lucas Torreira kararı
Temeli atıldı O şehrimize 4 milyar TL’lik devasa spor yatırımı Temeli atıldı! O şehrimize 4 milyar TL'lik devasa spor yatırımı
Füze krizinin ardından İran Dışişleri Bakanı’ndan Türkçe mesaj Füze krizinin ardından İran Dışişleri Bakanı'ndan Türkçe mesaj
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı

19:49
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat’ın öldüğü TIR’ın görüntüleri ortaya çıktı
İsrail füzesinin hayattan kopardığı Fırat'ın öldüğü TIR'ın görüntüleri ortaya çıktı
19:45
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, üç komşu ülkenin ismini saydı: Bize saldırı hazırlığındalar
18:58
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:54
Zelenski’den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
Zelenski'den Trump ile arasındaki yaş farkına kızdıracak yorum: Baba gibi yaklaşıyorum
17:46
İran, Tel Aviv’i çok başlıklı füzelerle vurdu Yaralılar var
İran, Tel Aviv'i çok başlıklı füzelerle vurdu! Yaralılar var
17:19
Trump: Hürmüz Boğazı’nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
Trump: Hürmüz Boğazı'nı açacağız, çok sayıda ülke savaş gemisi gönderecek
