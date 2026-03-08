İlkin Aydın\'dan Galatasaraylı taraftarla laf dalaşına giren Ebrar Karakurt\'a göndermeli cevap

Eczacıbaşı Dynavit forması giyen Ebrar Karakurt, cumartesi günü oynanan maçta Galatasaray Daikin'i 3-2 mağlup etmelerinin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Ruhunlamiyavla" hashtagi eklemiş ve "Simitçi, kahveci, gazozcu" notunu düşmüştü.

Ebrar Karakurt daha sonra Galatasaraylı bir taraftarın Beşiktaş'ı yendikleri maç sonrası Ebrar Karakurt ile ilgili yazdığı 'Ebrar Karakurt napıyor acaba ya. Kudurmaktan twit atamıyor' paylaşımına sert bir yanıt vererek 'Canım, Ebrar Karakurt bu akşam sizin voleybol takımınızı kudurtarak yenmekle meşguldü' cevabıyla gündeme oturmuştu.

İLKİN AYDIN'DAN EBRAR KARAKURT'A GÖNDERME

Ebrar Karakurt'un bu paylaşımları sonrası Galatasaray Daikin Kaptanı İlkin Aydın'dan göndermeli bir cevap geldi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutlayan İlkin Aydın, Ebrar Karakurt'un "Ruhunla miyavla" göndermesine yanıt vererek, "Hiçbir kadını erkek şiddetine kurban vermediğimiz, eşit, adil ve mutlu yarınlara.. Eşitlik için çalışan, çabalayan, var olabilen, sesini çıkaran tüm kadınlarımızın #8MartDünyaEmekçiKadınlarGünü kutlu olsun. Hayata bazen iyi ataklar yaparız, sonuç alırız almayız bazen bloklarla karşılaşırız, bazen geçeriz bazen düşeriz. Kadınların birbirinin yanında olması ve birbirine saygı duyması, çabanın ve emeğin değerini bilmesi dayanışmanın en önemli noktalarından biridir. ruhunla miyavlamak ya da kükremek fark etmez bu yolda hep beraberiz." ifadelerini kullandı.